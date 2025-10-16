Pax Dei jetzt im Xbox Game Pass – Was das neue MMO einzigartig macht

Das MMORPG Pax Dei ist nun auf dem Xbox Game Pass verfügbar. Dieses Spiel ist der 55. Titel, der im Oktober 2025 zur Abonnement-Dienstleistung hinzugefügt wurde, und damit die 177. Veröffentlichung im Jahr 2025. Entwickelt von dem in Helsinki ansässigen Studio Mainframe Industries, das von Veteranen von Blizzard, Ubisoft und Remedy gegründet wurde, bietet Pax Dei eine Open-World-Sandbox-Erfahrung. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Aufbau von Gemeinschaften und der Immersion in die Spielwelt.

Neues bei Pax Dei

Was macht Pax Dei einzigartig? Pax Dei ist ein soziales Sandbox-MMO, das die Spieler dazu ermutigt, in einer Welt ohne NPC-Siedlungen Gemeinschaften zu bilden. Du kannst dir ein unbesetztes Grundstück aneignen, und wenn es sich in der Nähe eines anderen Grundstücks befindet, werden diese kombiniert. Mit genügend Nachbarn entsteht so eine Siedlung, die sich bis zu einer riesigen Festung entwickeln kann.

Die 1.0-Version wurde am 16. Oktober 2025 veröffentlicht und bietet neue Spielmechaniken sowie Balancing-Anpassungen. Spieler beginnen nach einem Server-Wipe mit einem Neuanfang, was für gleiche Bedingungen sorgt.

Verfügbarkeit auf Xbox Game Pass

Wie kannst du Pax Dei spielen? Pax Dei ist über Steam, den Microsoft Store und Xbox Game Pass verfügbar. Anders als bei vielen anderen 1.0-Veröffentlichungen, die oft nur für PC- und Ultimate-Abonnenten zugänglich sind, kann Pax Dei auch über das neu eingeführte Xbox Game Pass Premium-Abonnement gespielt werden.

Interessanterweise wird Pax Dei nicht über Xbox Cloud Gaming unterstützt, obwohl es über andere Cloud-Dienste wie GeForce Now, Shadow und Boosteroid gestreamt werden kann. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Pax Dei ein PC-exklusives Spiel ist.

Kommende Xbox Game Pass Titel

Welche neuen Spiele kommen noch im Oktober 2025? Sechs weitere Titel werden im Oktober 2025 zum Xbox Game Pass hinzugefügt. Dazu zählen Keeper am 17. Oktober, Ninja Gaiden 4 und Evil West am 21. Oktober, Bounty Star und PowerWash Simulator 2 am 23. Oktober sowie The Outer Worlds 2 am 29. Oktober.

Spiel Game Pass Tier(s) Plattform(en) Datum Anmerkungen Pax Dei Ultimate, Premium, PC PC Okt 16 Day-one 1.0 release. Keeper Ultimate, PC Cloud, PC, Series Okt 17 Day-one release. Ninja Gaiden 4 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Okt 21 Day-one release. Evil West Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC Okt 21 Returning title. Bounty Star Ultimate, PC PC, Series Okt 23 Day-one release. PowerWash Simulator 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Okt 23 Day-one release. The Outer Worlds 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Okt 29 Day-one release.

Mit der nahenden Veröffentlichung von weiteren Titeln im Oktober kannst du dich auf spannende Spieleabende freuen. Teile uns in den Kommentaren mit, auf welches Spiel du dich am meisten freust!