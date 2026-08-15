Palworld 1.1 geplant – Pocketpair startet Brainstorming für erstes Update nach 1.0

Kaum ist Palworld mit Version 1.0 offiziell aus dem Early Access gestartet, richtet Entwickler Pocketpair den Blick bereits auf den nächsten Versionssprung. Ein Beitrag des Studios zeigt einen Bildschirm aus einem Besprechungsraum, auf dem eine Brainstorming-Sitzung für Palworld Version 1.1 angekündigt wird.

Konkrete Inhalte oder einen Veröffentlichungstermin nennt Pocketpair bislang nicht. Die Aufnahme macht jedoch deutlich, dass die Planungen für das erste größere Update nach dem vollständigen Release begonnen haben.

Die ersten Planungen für Version 1.1

Wann erscheint das Palworld-Update 1.1? Ein Release-Zeitfenster steht aktuell noch nicht fest. Da sich das Entwicklerteam offenbar erst in der Ideenfindung befindet, dürfte bis zur Veröffentlichung noch einige Zeit vergehen.

Auch der Umfang des Updates bleibt offen. Die Bezeichnung Version 1.1 deutet zwar auf einen wichtigen Entwicklungsschritt hin, bestätigt aber noch keine neue Region, zusätzliche Pals oder größere Gameplay-Systeme. Fans sollten deshalb zunächst mit Verbesserungen, Komfortfunktionen und möglichen Erweiterungen bestehender Mechaniken rechnen.

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In den Reaktionen auf den Teaser sammeln sich bereits zahlreiche Wünsche. Dazu gehört eine Option, den Radius einer durch eine Palbox angelegten Basis anzupassen. Damit könnten größere Siedlungen entstehen, die mehr Platz für Gebäude, Produktionsanlagen und komplette Pal-Dörfer bieten.

Wünsche aus der Palworld-Community

Welche Verbesserungen wünschen sich Palworld-Fans? Neben größeren Basen wird eine zusätzliche Verwendung für überschüssige Punkte der antiken Technologie vorgeschlagen. Sobald sämtliche antiken Technologien freigeschaltet sind, könnten diese Punkte beispielsweise in reguläre Technologiepunkte umgewandelt werden.

Die Erwartungen an Version 1.1 sind auch deshalb hoch, weil Version 1.0 am 10. Juli 2026 umfangreiche Neuerungen eingeführt hat. Mehr als 70 zusätzliche Pals, neue Gebiete und der lange erwartete Weltenbaum gehörten zu den wichtigsten Erweiterungen.

Darüber hinaus überarbeitete Pocketpair das Effigien-System und ergänzte neue Möglichkeiten zur Verbesserung von Bewegungsgeschwindigkeit, Hungerreduktion und Pal-Sphären-Verfolgung. Das Zuchtsystem erhielt ebenfalls neue passive Fähigkeiten sowie Mutations- und Erweckungsmechaniken, durch die Pals zusätzliche Boni bekommen können.

Palworld wächst über das Hauptspiel hinaus

Wie geht es mit Palworld nach Version 1.0 weiter? Pocketpair unterstützt das Survival-Spiel weiterhin mit kleineren Aktualisierungen und Fehlerbehebungen. Seit dem Release von Version 1.0 wurden bereits mehrere Patches veröffentlicht, während im Hintergrund die Vorbereitungen für Version 1.1 laufen.

Gleichzeitig baut Pocketpair die Marke weiter aus. Am 30. Juli 2026 erschien das gemeinsam mit Bushiroad entwickelte Palworld Official Card Game. Zusätzlich entsteht mit Palworld Online eine für Mobilgeräte konzipierte Neuinterpretation, die in Zusammenarbeit mit Garena entwickelt wird.

Bis Pocketpair konkrete Inhalte für Version 1.1 enthüllt, bleibt viel Raum für Spekulationen und Community-Wünsche. Welche Neuerungen sollte das nächste Palworld-Update unbedingt erhalten? Schreibt eure Ideen in die Kommentare.