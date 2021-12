One Piece Film Red: Designs der Strohhutbande veröffentlicht

© Eiichiro Oda/Shueisha via Twitter: One Piece Film Red

Am 6. August 2022 hisst die Strohhutbande die Segel für ihr nächstes Abenteuer auf großer Leinwand. Ob und wann der Kinofilm One Piece Film Red seinen Weg nach Deutschland findet, steht zwar noch nicht fest, es dürfte jedoch wahrscheinlich sein.

So kam beispielsweise der letzte große Filmableger von One Piece mit dem Untertitel Stampede nur wenige Monate nach der Premiere in Japan auch in die deutschen Kinos.

Neue Outfits für Ruffy und Crew in One Piece-Film Red

Fans der Piraten-Saga dürfte es nicht überraschen, dass Ruffy und seine Crew sich für den großen Kinoauftritt mal wieder in Schale werfen. Die neu gestalteten Outfits stellen immer ein kleines Highlight innerhalb der Filme dar, wie beispielsweise der legendäre Aufzug ganz in Schwarz in „One Piece: Strong World“.

Während des von Shueisha ausgerichteten Events Jump Festa ’22 wurden schließlich die Designs für „One Piece Film Red“ veröffentlicht. Zu sehen ist Concept Art aller Strohhüte inklusive Neuzugang Jimbei (im Japanischen: Jinbe).

Kanonier und Lügenbaron Lysop (Usopp) überrascht mit dem wohl extravagantesten Look.







Um den roten Shanks, der zentralen und namensgebenden Figur, bleibt es jedoch weiterhin geheimnisvoll. Laut Anime News Network äußert sich auch „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda bisweilen nur sehr vage um den Auftritt des rothaarigen Kaisers der Weltmeere.











Im Rahmen der Jump Festa ’22 sendet auch der Cast der anstehenden Live-Action-Adaption Grüße und äußert seine Vorfreude auf den Dreh. Der Anime feierte derweil die 1000. Episode!

Wer die Regie von „One Piece Film Red“ übernimmt oder um wen es sich bei der mysteriösen geflügelten Frau handeln könnte, die im Trailer zu sehen ist, lässt sich in unserem letzten Beitrag zur Film-Ankündigung genauer nachlesen.