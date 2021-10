Zu sagen, das von Eiichiro Oda geschaffene Piraten-Epos One Piece sei ein Phänomen, kommt mittlerweile fast einer Untertreibung gleich. Seit über 20 Jahren erleben Ruffy und seine Freunde mittlerweile auch in ihrer eigenen Anime-Serie zahlreiche aufregende Abenteuer, die sich nun einem besonderen Meilenstein nähert: der 1000. Episode! Zu diesem Anlass veröffentlichten die Verantwortlichen ein beeindruckendes Visual.

One Piece: Zahlreiche Charaktere versammeln sich auf dem Visual zur 1000. Anime-Folge

Über den offiziellen Twitter-Account des Franchise präsentierten die Macher gestern das offizielle Key Visual, also das Leitbild, zur kommenden 1000. Folge der Anime-Serie. Dieses zeigt natürlich zahlreiche Fanlieblinge wie Ruffy, Zorro, Nami sowie ihre Verbündeten Yamato oder auch Trafalgar Law. Ihnen gegenüberstehen Piratenkaiser Kaido und seine Verbündeten, etwa Ex-Marinemitglied X Drake.

Natürlich ließen es sich auch die Verantwortlichen des „One Piece“-Anime nicht nehmen, sich zum bevorstehenden Jubiläum zu äußern. Auf der offiziellen Website des Franchise sagte beispielsweise Matsuki Ebana von Fuji TV, die Serie konnte nur „durch die Anime-Mitarbeiter, die daran beteiligt waren, und die Leidenschaft der Zuschauer, die uns unterstützt haben“, so lange überdauern. Er verspricht, dass die Geschichte künftig noch spannender werden wird.

Ähnlich sieht es sein Kollege Hiroaki Shibata von Toei Animation. Dieser erklärte, das Fantasy-Abenteuer werde mit bald 1000 Episoden „immer spannender, und der Kampf zwischen den Strohhutpiraten und den 100-Bestien-Piraten unter der Führung von Kaido wird seinen Höhepunkt erreichen, wie das Jubiläums-Bild symbolisiert!“ Gegenwärtig würden zudem hinter den Kulissen die Vorbereitungen laufen, um „alle Zuschauer“ mit dieser Folge zufriedenzustellen.

Die 1000. Episode von „One Piece“ feiert am 21. November 2021 ihre Premiere in Japan. Hierzulande könnt ihr diese besondere Episode am selben Tag ab 17 Uhr bei Anime on Demand, Crunchyroll und WAKANIM im Simulcast sehen.