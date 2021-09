Mittlerweile befinden sich Ruffy und seine Freunde auch im One Piece-Anime bereits seit einer ganzen Weile in Wano Kuni. Dort wollen sie es mit Kaido, einem der Vier Piratenkaiser aufnehmen und diesen stürzen. Eine wichtige Rolle innerhalb dieses immensen Story-Arcs spielt Yamato, Kaidos Tochter. Nun wurde über den offiziellen Twitter-Account des Franchise die Synchronsprecherin der Figur enthüllt.

One Piece: Saori Hayami spricht Yamato

Zum Leben erweckt wird der Charakter von Saori Hayami, die sich zu diesem Anlass in einem kleinen YouTube-Video vorstellt und in einer kurzen Nachricht an die Fans von ihrer Begeisterung für die Rolle berichtet. Übersetzt wurde Hayamis circa 50 Sekunden langer Monolog von @newworldartur auf Twitter.

Darin sagt die Synchronsprecherin, sie werde ihre Premiere in der kommenden 990. Episode des „One Piece“-Anime feiern, die am 5. September 2021 in Japan ausgestrahlt wird. Sie werde „den Sohn Kaidos spielen, Yamato.“

Um Verwirrung vorzubeugen: Yamato bewundert ihren persönlichen Helden, den Samurai Kouzuki Oden, so sehr, dass sie sich anderen Charakteren gegenüber als Mann vorstellt.

Auch einige Figuren innerhalb der Story bezeichnen sie als Mann, beispielsweise Ruffy oder auch Kaido, der Yamato etwa seinen „Sohn“ nennt.

Deshalb nahmen viele Fans an, Yamato sei möglicherweise ein transsexueller Charakter. Jüngst veröffentlichte Infos (via @Soul_StormOP), sogenannte Vivre Cards, die offizielle Details beinhalten, welche von „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda persönlich abgesegnet werden, bezeichnen Yamato jedoch eindeutig als Frau.

Anschließend führt Hayami aus, sie sei „sehr nervös“, obwohl ihre Arbeiten am Anime gegenwärtig gut laufen würden. Darüber hinaus verspricht sie, alles mit ihrer Performance zu geben, da sie die Begeisterung spüre, „die alle für diese legendäre Geschichte hegen.“ In den vergangenen Jahren lieh Saori Hayami unter anderem Narutos kleiner Tochter Himawari in „Boruto: Naruto Next Generations“ und der Superheldin Fubiki in „One Punch Man“ ihre Stimme.

Von Saori Hayamis Arbeit als Yamato könnt ihr euch bereits diesen Sonntag, dem 5. September 2021, ab 17 Uhr selbst überzeugen. Ab dann steht die 990. Episode von „One Piece“ bei Anime on Demand, Crunchyroll und WAKANIM im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Simulcast bereit.