Achtung, Spoiler-Warnung: Während wir bereits einen Einblick in die Herkunft einiger unserer One Piece-Helden erhalten haben, ist gerade die von Ruffys rechter Hand Zorro noch immer ziemlich mysteriös. Das zuletzt veröffentlichte 1023. Manga-Kapitel könnte uns nun jedoch einige Details verraten haben, die Hinweise auf die mögliche Abstammung des Schwertkämpfers der Strohhut-Piratenbande geben.

One Piece: Reichen Zorros Wurzeln zurück nach Wano Kuni?

Im aktuellsten Kapitel muss sich Zorro mit King, einem der mächtigsten Untergebenen des Piratenkaisers Kaido, messen. Dieser Kampf wird von Hyogoro und Kawamatsu, zwei Verbündeten der Strohhüte, beobachtet, die beginnen, sich über den Ex-Piratenjäger zu unterhalten. Dabei fallen ihnen Ähnlichkeiten zu einem verstorbenen Samurai auf.

Besagter Krieger heißt Shimotsuki Ushimari und war ein loyaler Verbündeter des Samurai Kozuki Oden. Nach dessen Tod wurde Ushimari zusammen mit den anderen Daimayo (Fürsten) dazu aufgerufen, dem neuen Shogun Wano Kunis die Treue zu schwören. Dies lehnten sie jedoch ab und starteten eine Rebellion, die gewaltsam von Kaido beendet wurde. Den Kampf bezahlten die Daimayo, so auch Shimotsuki Ushimari, mit ihren Leben.

Doch warum erwähnen Hyogoro und Kawamatsu nun diesen Krieger? Das liegt daran, dass „One Piece“-Held Zorro eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu ihm in seinen jungen Jahren aufweisen soll, nicht nur hinsichtlich seines Gesichts, sondern ebenfalls bezüglich seines Kampfstils. Anschließend verraten beide Beobachter noch ein weiteres interessantes Detail, denn Shimotsuki Ushimari stammt vom „Gott der Klinge“ ab, Shimotsuki Ryuma.

Zorro und Ryuma auf der Thriller Bark © 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Bei Ryuma handelt es sich um einen legendären Samurai, der vor mehreren Jahrhunderten in Wano Kuni lebte und auch als „Schwertgott“ bezeichnet wurde. Seine Waffe war eines der 21 Königsschwerter, Shusui, das Zorro zurück in das Heimatland des Kriegers brachte. Das Schwert nahm Zorro vor einigen Jahren nämlich Ryuma ab, nachdem er auf der Thriller Bark gegen den Zombie des einstigen Samurai gekämpft und gewonnen hat.

Auch zu Shomotsuki Ryuma weist Zorro wohl eine frappierende Ähnlichkeit auf, denn in Eiichiro Odas Manga-One-Shot „Monsters“, den er 1994, also noch vor „One Piece“ veröffentlichte, sieht Ryuma aus wie eine junge Version des Ex-Piratenjägers. Wie Zorro war darüber hinaus auch der „Schwertgott“ übrigens ein einäugiger Samurai.

Zorro im „One Piece“-Anime © 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Angesichts all dieser Ähnlichkeiten sagt Kawamatsu, er habe das Gefühl, das Schicksal sei hier am Werk. Eiichiro Oda ist mittlerweile dafür bekannt, gerne kleinere Details in „One Piece“ einzustreuen, ehe es, meist lange Zeit später, schließlich zu einer Aufklärung kommt. Womöglich streut der Autor hier also bereits kleine Hinweise ein, dass Zorro tatsächlich von diesen beiden legendären Samurai aus Wano Kuni abstammt. Doch offiziell ist natürlich noch nichts.

Vielleicht liefert uns Oda bereits im nächsten Kapitel weitere Hinweise in dieser Angelegenheit, das am 5. September 2021 um 17 Uhr bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung veröffentlicht wird.