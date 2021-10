Nintendo Switch Online: Release und Preis zum Premium-Abo enthüllt

Immer im Beast-Mode und manchmal ganz schön verpeilt. Sport-Enthusiast, der die USA liebt und von seiner eigenen Harley träumt. Super Saiyajin im Training, Trophäenjäger an der PlayStation. Bevorzugt Sony-Exclusives, God of War, GTA V und RDR2.

Aber das war noch nicht alles. Animal Crossing: New Horizons erhält am 5. November neben dem größten Update aller Zeiten zusätzlich einen kostenpflichtigen DLC namens Happy Home Paradise ( hier gibts alle Infos ). Kauft ihr den DLC einzeln, kostet er 24,99 Euro . Habt ihr aber das NSO-Erweiterungspaket gebucht, gibt’s den Zugang zum DLC kostenlos . Zumindest solange, wie das Abo besteht. Einige Items könnt ihr aber auch danach mit auf eure Insel nehmen, wie Nintendo ankündigte.

Release und Preis endlich bekannt: Ab dem 26. Oktober 2021 habt ihr Zugriff auf das Erweiterungspaket von NSO. Der Preis ist dabei gegenüber der Standard-Mitgliedschaft etwa doppelt so hoch. Für 12 Monate in der Einzelmitgliedschaft zahlt ihr 39,99 Euro (Basisvariante für 19,99 Euro). Die Familienmitgliedschaft kostet für 12 Monate 69,99 Euro (Basisvariante für 34,99 Euro).

