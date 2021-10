Animal Crossing-Direct: Alle Infos zum wohl größten Update aller Zeiten

Lange mussten Animal Crossing-Fans auf ein Statement von Nintendo zu einem vollumfänglichen Update warten, wurden mit kleinen und meist recycelten Inhalten vertröstet und konnten die saisonalen Events erleben, die sie schon von letztem Jahr kennen. Doch die Geduld hat sich ausgezahlt!

Denn Nintendo widmete dem knuffigen Franchise eine eigene, fast halbstündige Direct, in der man das letzte große kostenlose Update vorstellte, auf das sich Fans schon am 5. November freuen dürfen. Und das hat es wirklich in sich: Dank der Menge an Inhalten und neuen Features ist Version 2.0 wohl das größte Update aller Zeiten. Solltet ihr die Direct verpasst haben, keine Panik! Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengetragen.

Animal Crossing: Direct bringt Café Taubenschlag, Bootstouren und alte Bekannte

Den Auftakt macht das bereits sehnlichst erwartete und oft angedeutete Café Taubenschlag mit seinem geflügelten Besitzer Kofi. Dort könnt ihr handgebrühten Kaffee genießen, entweder alleine, mit euren Bewohnern oder Freund*innen von anderen Inseln. Besitzt ihr kompatible Amiibos oder Amiibo-Karten, habt ihr noch mehr Auswahl, wen ihr auf ein Heißgetränk einladen könnt.

Käpten nimmt euch mit auf eine Bootstour! Der singfreudige Seemann führt euch für 1.000 Meilen zu fernen, geheimnisvollen Inseln. Dort findet ihr nicht nur neue Flora, sondern trefft auch auf andere Jahres- und Tageszeiten. Es gibt aber noch eine andere Insel, der ihr unbedingt einen erneuten Besuch abstatten solltet.

Harvey hat auf seinem Eiland nämlich mit Trude Gesellschaft bekommen und die beiden haben Großes vor! Mithilfe eurer Spenden wollen die beiden einen Marktplatz eröffnen, bei denen zahlreiche der fliegenden Händler dauerhaft ihr Geschäft aufschlagen können – vorausgesetzt ihr habt genug Sternis gespendet. Wenn ihr bei Aziza, Schubert oder Reiner einkaufen wollt, müsst ihr also nicht mehr darauf warten, dass sie vom Zufall auf eure Insel gespült werden, sondern könnt nach Belieben zu Harveys Insel reisen.

Auch alte Charaktere wie der ehemalige Bürgermeister Törtel sowie die weissagende Katze Smeralda feiern auf Harveys Insel ihr Comeback. Letztere sagt euch sogar die Zukunft voraus! Und wer die Direct geschaut hat, weiß auch ohne Kristallkugel, dass die Zukunft von Animal Crossing wahrhaft hervorragend wird.

Auch auf der eigenen Insel hat sich einiges getan

Doch das Leben in „Animal Crossing: New Horizons“ spielt sich natürlich in erster Linie auf eurer eigenen Insel ab. Auch dort gibt es allerhand Neues zu entdecken. Wenn ihr morgens schlecht aus dem Bett kommt, solltet ihr vielleicht zusammen mit euren Bewohnern zu flotter Musik an verschiedenen Yoga-Übungen teilnehmen: Bequem per Tasten-Steuerung oder sportlich mit Bewegungssteuerung!

Die neuen Inselverordnungen erlauben es euch außerdem, das Leben auf eurer Insel nun etwas besser zu kontrollieren. Erlasst ihr beispielsweise die Frühaufsteherverordnung, werden eure Bewohner früher als bisher munter und sind damit auch morgens schon aktiv auf der Insel unterwegs.

Mit der Frühaufsteherverordnung feiert ihr schon bei Sonnenaufgang bunte Partys auf eurer Insel! © Nintendo

Darüber hinaus wurden zahlreiche bereits vorhandene Features umfangreich erweitert. Nintendo spendiert euch mehr Optionen bei der Außengestaltung eures Hauses, hebt die Lagerkapazität mit drei Upgrades von 2.400 auf 5.000 und auch der Nook-Meilen-Shop bietet nun neue Gegenstände.

Darüber hinaus bekommt ihr neun neue Arten von Zäunen, neue Frisuren, neue Emotionen und neue Songs vom Erfolgsmusiker K.K. Silber in die Hand gedrückt. Nooks Laden wartet ebenfalls mit neuen Gegenständen auf euch.

Animal Crossing trifft auf Stardew Valley!

Auch das Nook-Phone wurde erweitert. Mit dem Inselhandbuch gibt es eine neue App, die besonders Anfängern das Leben auf der Insel erleichtern soll. Außerdem sind Muster jetzt auch für eure Kleidung sowie Tapeten verwendbar.

Bei den Anleitungen findet ihr nun eine ganze Reihe neuer Rezepte – und zwar für überaus schmackhafte Mahlzeiten! Wie ihr die so ganz ohne Lebensmittel kochen sollt? Daran hat Nintendo natürlich auch gedacht: „Animal Crossing“ trifft auf Stardew Valley und lässt euch nun auf eurer Insel Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten und vieles mehr anbauen.

Dieser Kuchen war erst der Anfang: Mit dem neuen Update könnt ihr in „Animal Crossing: New Horizons“ Lebensmittel anbauen und zahlreiche Gerichte kochen. © Nintendo

Die Deko-Profi-Lizenz eröffnet euch neue Welten in Sachen Inneneinrichtung, lässt euch Beleuchtung und Dekogegenstände an der Decke platzieren sowie einzelne Wände neu tapezieren. Mit der Infrastruktur-Lizenz hingegen erhöht sich die Anzahl der platzierbaren Brücken und Aufgänge auf jeweils maximal zehn.

Zu guter Letzt könnt ihr nun Gyroids ausbuddeln und in eurem Haus aufstellen. Die putzigen kleinen Wesen geben lustige Töne von sich und singen sogar zu vorgespielter Musik. Platziert ihr den Lagerschrank und den Bankautomaten, könnt ihr an der jeweiligen Stelle nun Gegenstände verstauen und Sternis abheben, ohne euch nachhause oder in Nooks Laden begeben zu müssen. Für mehr Bewegungsfreiheit auf der Insel lassen sich mit den Leiterbausätzen außerdem dauerhafte Leitern platzieren.

Wie bereits erwähnt ist Version 2.0 das letzte große kostenlose Update für „Animal Crossing: New Horizons“. Es erscheint am 5. November und hat natürlich alle oben aufgezählten Features im Gepäck. Damit dürften auch langjährige Fans endlich wieder mit dem neuesten Ableger der Reihe versöhnt sein.