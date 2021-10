Animal Crossing: Traumhäuser einrichten im neuen DLC Happy Home Paradise

Nintendo hat in der heutigen Direct zu Animal Crossing: New Horizons wohl alle Fans aus den Socken gehauen. Version 2.0 ist zwar das letzte große kostenlose Update, strotzt aber nur so vor neuen Features und Erweiterungen für bereits vorhandene Inhalte.

Wer am Ende der Direct trotzdem noch fest im Sattel saß, den dürfte die letzte Ankündigung seitens Nintendo endgültig umgehauen haben. Denn mit „Happy Home Paradise“ erwartet „Animal Crossing“-Fans ein vollumfänglicher DLC, bei dem ihr Traumhäuser ganz nach euren Wünschen einrichten könnt.

Animal Crossing: Das erwartet euch im neuen DLC Happy Home Paradise

Habt ihr den kostenpflichtigen DLC für 24,99 Euro erworben, bekommt ihr am Flughafenschalter bei Bodo eine neue Option: Zur Arbeit zu fliegen. Klingt erstmal ätzend, dahinter verbirgt sich jedoch ein wahnsinnig umfangreicher neuer Spiel-Modus, der euch auf eine ferne Inselgruppe entführt. Dort heuert ihr in Karlottas Ferienhausagentur an und helft, für suchende Bewohner das ideale Ferienhaus zu entwerfen.

Und die haben wirklich die unterschiedlichsten Ansprüche: Der eine möchte ein kunterbuntes Wohnzimmer mit Party-Bereich, die andere wiederum bevorzugt eine in gedeckten Farben gehaltene Essecke. Um die Bewohner wunschlos glücklich zu machen, sucht ihr euch eine der vielen Inseln der Inselgruppe aus, die allesamt komplett anders aussehen.

Abseits einiger Ansprüche der Bewohner lässt euch der DLC das Haus und die Umgebung nach euren eigenen Vorstellungen gestalten. Lasst eurer Fantasie bei der Inneneinrichtung freien Lauf oder tobt euch mit Zäunen und Bäumen im Außenbereich aus. Auch die Jahres- und Tageszeit lassen sich anpassen.

„Animal Crossing: Happy Home Paradise“ bietet überdies noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten als das Basisspiel. So könnt ihr nun die Raumgröße verändern, Raumtrenner und Säulen platzieren und das Licht beeinflussen. Geräuschkulissen sorgen für zusätzliche Atmosphäre und wenn ihr Möbelstücke poliert, strahlen sie in neuem Glanz!

Für eure Arbeit bei der Ferienagentur erhaltet ihr Poki, eine neue Währung, mit der sich seltene Gegenstände kaufen lassen. Außerdem steigt eure Einrichtungsauswahl, wenn ihr mehr Aufträge annehmt und abhakt. Karlottas Ferienagentur wird übrigens noch von anderen Häusern umgeben, die ihr ebenfalls gestalten und sogar in Schulen oder Restaurants verwandeln könnt. Neben einigen Online-Features ist wohl das beste Feature, dass ihr die in der Ferienagentur erlernten Designtechniken auch auf eurer eigenen Insel anwenden könnt!

Happy Home Paradise ist Teil der Nintendo Switch Online-Erweiterung

„Animal Crossing: Happy Home Paradise“ erscheint genau wie Version 2.0 am 5. November und kostet 24,99 Euro. Sparen könnt ihr euch das Geld, wenn ihr zu der kürzlich angekündigten Erweiterung für Nintendo Switch Online greift.

Die erscheint am 26. Oktober, bietet neben „Happy Home Paradise“ noch einige N64- und SEGA Mega Drive-Spiele und schlägt für 12 Monate mit 39,99 Euro zu buche – der reguläre Nintendo Switch Online-Service beläuft sich auf 19,99 Euro. Der Preis für die Familienmitgliedschaft erhöht sich mit der Erweiterung für 12 Monate von 34,99 Euro auf 69,99 Euro.