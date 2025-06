Nintendo Switch 2 verbessert Pokémon Karmesin und Purpur mit Grafik- und Bildraten-Update

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 steht kurz bevor, und mit ihr kommen bedeutende Verbesserungen für die beliebten Spiele Pokémon Karmesin und Purpur. Diese Titel aus dem Jahr 2022 werden dank der neuen Konsole eine verbesserte Grafik und Bildrate erleben. Obwohl die Nintendo Switch 2 erst am 5. Juni 2025 verfügbar sein wird, ist das große Update für diese Spiele bereits veröffentlicht worden und hebt sie auf die Version 4.0.0.

Das bedeutet, dass Spieler, sobald die Switch 2 verfügbar ist, das Update herunterladen und alles genießen können, was es zu bieten hat.

Verbesserungen für die Nintendo Switch 2

Welche Änderungen bringt das neue Update mit sich? Die Version 4.0.0, die am 2. Juni 2025 veröffentlicht wurde, bringt mehrere Verbesserungen mit sich, wenn das Spiel auf der Nintendo Switch 2 gespielt wird. Die Grafik wurde für das Display der Nintendo Switch 2 und hochauflösende Fernseher optimiert, was zu einer verbesserten Bildqualität führt. Zudem wurde die Bildrate verbessert, sodass die Spiele flüssiger laufen. Dies sind bedeutende Verbesserungen, die einige der größten Kritikpunkte an Pokémon Karmesin und Purpur beseitigen könnten.

Trotz dieser Verbesserungen für die neue Konsole werden auch Nutzer der originalen Nintendo Switch aufgefordert, ein Update herunterzuladen.

In den letzten zweieinhalb Jahren waren die Grafik und die Bildrate von Pokémon Karmesin und Purpur auf der Nintendo Switch ein großes Streitthema. Die Leistung beider Spiele ließ viel zu wünschen übrig, was zu Diskussionen über den strikten Veröffentlichungsplan der Serie führte. Seitdem haben Karmesin und Purpur einige Verbesserungen auf der aktuellen Switch erfahren, aber diejenigen, die die neue Konsole kaufen, scheinen eine stark verbesserte Version zu erhalten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Neuerungen? Einerseits gibt es viel Aufregung rund um dieses Update, andererseits wünschen sich einige Spieler größere Verbesserungen für die originale Switch. Die visuelle und die Bildratenverbesserungen könnten jedoch eine der größten Beschwerden über Pokémon Karmesin und Purpur bald aus der Welt schaffen, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Wahrnehmung dadurch verändern könnte. Trotz dieser Leistungsprobleme haben sich beide Spiele unglaublich gut verkauft, mit insgesamt mehr als 26 Millionen verkauften Einheiten.

Es wird spannend sein zu beobachten, ob die Spiele einen Verkaufsschub durch das neue Update erfahren oder ob Besitzer der Nintendo Switch 2 lieber auf das in diesem Jahr erscheinende Pokémon Legends: Z-A warten. Game Freak und die Pokémon Company unterstützen weiterhin Pokémon Karmesin und Purpur durch eine stetige Reihe von In-Game-Events.

Aktuelle In-Game-Events

Was gibt es Neues in den In-Game-Events? Ein Massenausbruch-Event mit Käfer-Pokémon ist gerade am Wochenende zu Ende gegangen, und ein neues Event mit Porygon ist jetzt live. Spieler haben erhöhte Chancen, ein schillerndes Porygon zu finden. Wer eines benötigt, sollte die Gelegenheit nutzen, um Massenausbrüche in Paldea, Kitakami und der Blueberry Academy zu suchen. Dieses neue Event läuft bis zum 4. Juni 2025 um 13:59 Uhr CET und endet somit leider kurz vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2.

Wir hoffen, dass es nach der Veröffentlichung der Konsole noch viele weitere In-Game-Events geben wird. Planst du, diese Woche eine Nintendo Switch 2 zu kaufen? Bist du gespannt auf die Verbesserungen, die bei Pokémon Karmesin und Purpur vorgenommen wurden? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!