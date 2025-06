Nintendo Switch 2: Diese neuen Spiele lohnen sich – Sonic x Shadow enttäuscht

Nintendo begleitet die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 mit einer Reihe neuer Spiele, darunter hochkarätige Titel wie Mario Kart World, Street Fighter 6 und Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Während Mario Kart World wohl für viele ein klarer Kauf ist, könnte die Entscheidung für ein zweites Spiel schwieriger sein. Ein Spiel, das man bei der Anschaffung der neuen Konsole am 5. Juni 2025 eher meiden sollte, ist Sonic x Shadow Generations.

Warum Sonic x Shadow Generations meiden?

Welche Probleme hat Sonic x Shadow Generations? Die Probleme mit Sonic x Shadow Generations haben nichts mit der Spielqualität zu tun. Ursprünglich war Sonic Generations eines der besten Sonic-Spiele und die Ergänzung durch Shadow Generations machte es noch besser. Sega hat hervorragende Arbeit bei der Switch-Version geleistet, aber die Switch 2-Version enttäuscht. Anders als Nintendo und WB Games, die kostengünstige Upgrade-Pfade für bestehende Spiele anbieten, verlangt Sega den vollen Preis von 49,99 Euro für Sonic x Shadow Generations auf der Switch 2.

Diese Entscheidung wirkt wie ein Griff ins Portemonnaie der Spieler, besonders weil zuvor gekaufte DLCs, wie der mit Keanu Reeves, nicht unterstützt werden. Wer also das Bonusmaterial auf der Switch 2 erleben möchte, muss erneut bezahlen. Das Spiel erlaubt es zwar, gespeicherte Daten von der Switch-Version zu übertragen, bietet aber wenig sonstige Anreize.

Vergleich mit anderen Titeln

Wie schneidet Sonic x Shadow Generations im Vergleich ab? Während Sega kaum Anstrengungen zeigt, die Switch 2-Version von Sonic x Shadow Generations zu verbessern, bietet WB Games für Hogwarts Legacy erweiterte Verbesserungen, einschließlich neuer Steuerungsoptionen. Auch Cyberpunk 2077 integriert alle DLCs in die Switch 2-Version, was Sonic x Shadow Generations nicht tut.

Die Switch-Version von Sonic x Shadow Generations kam auf einer Cartridge; die Switch 2 dagegen nur als Game-Key Card, was bedeutet, dass Käufer das gesamte Spiel herunterladen müssen. Für Sammler physischer Spiele ist dies ein weiterer negativer Punkt, der gegen den Kauf spricht.

Erwartungen an die Switch 2

Was bietet die Nintendo Switch 2? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 erscheint, bietet verbesserte Grafiken und Performanceoptionen. Sie unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz im Dock-Modus und 1080p bei 120Hz im Handheld-Modus. Einige bestehende Switch-Spiele können von den verbesserten Leistungen der neuen Konsole durch kostenlose oder kostenpflichtige Updates profitieren.

Die Switch 2 verfügt über mehr internen Speicher und einen größeren Bildschirm, behält jedoch das hybride Konzept bei, das die Switch so erfolgreich gemacht hat. Trotz der Verbesserungen wurde Nintendo für die Preiserhöhung der Konsole um 50% und die Spiele um 33% kritisiert.

Fazit: Lohnt sich der Kauf?

Solltest du in Sonic x Shadow Generations investieren? Als Fan der Sonic-Serie könnte die Entscheidung schwerfallen. Die ursprüngliche Version des Spiels hat viele begeistert, doch die Switch 2-Version bietet kaum Anreize für einen Neukauf. Ohne signifikante Verbesserungen, keine physischen Boni und erneute Gebühren für bereits gekaufte Inhalte, könnte der Verzicht auf diese Version besser sein. Persönlich bleibe ich bei meiner Switch-Edition aus dem Jahr 2024.

Was denkst du über die Entscheidung von Sega? Lohnt sich der Kauf von Sonic x Shadow Generations für die Nintendo Switch 2 oder gibt es bessere Alternativen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!