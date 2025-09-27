Neues Action-Game erinnert stark an Resident Evil – Trailer enthüllt Details

Ein neues Spiel mit deutlichen Anleihen an die Resident Evil-Reihe sorgt für Aufsehen: Project Retrograde: The Becoming. Das Spiel, entwickelt von Invercity Game Works, einem chinesischen Entwicklerstudio, ist ein narratives Action-Spiel, das für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll. Der Trailer, der kürzlich auf der Tokyo Game Show 2025 enthüllt wurde, zeigt eindeutige Einflüsse von Resident Evil, sowohl in der Kameraarbeit als auch im Kampfsystem.

Einfluss von Resident Evil und anderen Klassikern

Welche Elemente aus Resident Evil sind im neuen Spiel erkennbar? Project Retrograde: The Becoming nimmt deutliche Anleihen aus Resident Evil, insbesondere in der Darstellung des Protagonisten, der stark an Leon Kennedy erinnert, und in der Verwendung von Kameraperspektiven, die stark an das Remake von Resident Evil 4 aus dem Jahr 2023 erinnern. Die Kämpfe und Animationen scheinen ebenfalls vom Resident Evil-Stil inspiriert zu sein.

Zusätzlich zu den Resident Evil-Einflüssen hat das Spiel auch Elemente aus Spielen wie Death Stranding und The Last of Us übernommen. Diese Einflüsse sind in der düsteren, post-apokalyptischen Welt des Spiels erkennbar, die von retro-futuristischer Technologie geprägt ist.

Einzigartige Spielmechaniken

Was macht Project Retrograde: The Becoming einzigartig? Trotz der offensichtlichen Inspiration durch Resident Evil, bietet Project Retrograde: The Becoming einige einzigartige Spielmechaniken. Eine dieser Mechaniken ist das parasitäre Kampfsystem, das es dir ermöglicht, die Kampferinnerungen besiegter Gegner zu absorbieren und ihre Fähigkeiten sofort zu erlernen. Dies eröffnet eine Vielzahl von Kampf- und Spielstilen.

Ein weiteres interessantes Feature ist das sogenannte LUX-System, das es dir ermöglicht, das Wetter in der Unterwelt zu beeinflussen. Welche Auswirkungen das auf das Gameplay haben wird, ist noch nicht bekannt.

Setting und Handlung

In welcher Welt spielt das neue Spiel? Das Spiel ist in einem alternativen Jahr 1995 angesiedelt, in dem die Menschheit von einer alten Parasitenbedrohung namens LUCA heimgesucht wird. Du schlüpfst in die Rolle eines Kopfgeldjägers, der mit dem Parasiten infiziert ist, was ihm gefährliche Kräfte verleiht. Diese Kräfte könnten jedoch zur völligen Übernahme durch den Parasiten führen.

Die Welt von Project Retrograde: The Becoming ist düster und von post-apokalyptischen Elementen sowie retro-futuristischer Technologie geprägt. Diese einzigartige Mischung aus Setting und Storytelling könnte das Spiel von anderen Genre-Vertretern abheben.

Veröffentlichungsdetails

Wann können wir mit dem Spiel rechnen? Invercity Game Works hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Project Retrograde: The Becoming bekanntgegeben. Es wurde jedoch erwähnt, dass das Spiel „bald“ erscheinen soll. Die Spannung unter den Fans steigt, und es bleibt abzuwarten, wann genau das Spiel verfügbar sein wird.

Was hältst du von den Resident Evil-Einflüssen in Project Retrograde: The Becoming? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!