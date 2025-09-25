Neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 – Goldene Schlüssel bis September 2025 sichern

Die Welt von Borderlands 4 begeistert weiterhin mit neuen Möglichkeiten, sich wertvolle Belohnungen zu sichern. Aktuell haben Fans des Spiels die Gelegenheit, bis zum 26. September 2025 drei neue SHiFT-Codes einzulösen. Diese Codes ermöglichen es dir, zusätzliche goldene Schlüssel zu erhalten, mit denen du Truhen voller wertvoller Beute im Spiel öffnen kannst. Diese Gelegenheit solltest du nutzen, bevor sie verstreicht!

Die Bedeutung der SHiFT-Codes

Was sind SHiFT-Codes und warum sind sie wichtig? SHiFT-Codes sind ein bewährtes Mittel, um die Spielerbindung bei Borderlands zu fördern. Sie belohnen diejenigen, die nicht nur regelmäßig spielen, sondern auch über die Entwicklungen rund um das Spiel informiert bleiben. Seit der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025 auf allen Plattformen außer der Nintendo Switch 2 sind regelmäßig neue SHiFT-Codes erschienen.

Diese Codes bieten oft goldene Schlüssel als Belohnung, die du für das Öffnen von begehrten Truhen nutzen kannst. Mit den aktuellen Codes, die nur bis zum 26. September 2025 gültig sind, kannst du noch schnell zugreifen. Die Codes lauten: BHRBJ-ZWHT3-W6JBK-BT3BB-CW3ZK, JSX3J-B6SBJ-CXTBC-B3T3B-BZZZT und BHFJ3-WXHBB-W63JK-B33B3-5HX95. Um diese einzulösen, musst du dich einfach auf der SHiFT-Website anmelden.

Die Belohnungen im Detail

Welche Belohnungen erwarten dich mit den SHiFT-Codes? Die aktuellen Codes belohnen dich jeweils mit einem goldenen Schlüssel für Borderlands 4. Doch nicht alle Codes sind auf Schlüssel beschränkt. Ein weiterer aktiver Code, JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R, bietet das Break Free Pack. Dieses Pack enthält den legendären Firebreak Ripper Schild und drei einzigartige Vault Hunter Skins. Es ist als Community-Belohnung verfügbar, nachdem ein Ziel am Startwochenende des Spiels erreicht wurde, und kann bis zum 31. Dezember 2030 eingelöst werden.

Die SHiFT-Codes sind ein spannender Anreiz, sich regelmäßig mit Borderlands 4 zu beschäftigen und die neuesten Updates zu verfolgen. Wenn du jetzt die Gelegenheit ergreifst, kannst du dir wertvolle Vorteile im Spiel sichern.

Verzögerungen für die Nintendo Switch 2

Wann wird die Nintendo Switch 2 Version von Borderlands 4 verfügbar sein? Leider müssen Spieler auf der Nintendo Switch 2 noch warten. Die Veröffentlichung dieser Version wurde von Gearbox und 2K aufgrund der Notwendigkeit, ein bestmögliches Spielerlebnis zu gewährleisten, auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich war geplant, dass die Switch 2 Version zeitgleich mit den Versionen für PlayStation, Xbox und PC erscheint. Doch die Entwickler entschieden sich für eine Verschiebung, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden.

Fazit

Warum solltest du die SHiFT-Codes nutzen? Die Möglichkeit, mit den SHiFT-Codes exklusive Belohnungen zu erhalten, ist ein spannender Anreiz für alle Borderlands 4 Enthusiasten. Während die Codes nur für kurze Zeit verfügbar sind, bieten sie eine großartige Gelegenheit, wertvolle Gegenstände im Spiel zu sichern. Nutze unbedingt die Chance, bevor sie am 26. September 2025 abläuft.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!