Neue RPG-Hits im Xbox Game Pass – Persona 4 Golden und Dragon Age warten!

Im August 2025 erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot um zwei sehr unterschiedliche Rollenspiele. Wenn du ein Fan von RPGs bist, kannst du dich auf Persona 4 Golden und Dragon Age: The Veilguard freuen. Diese beiden Spiele könnten in Stil und Ton kaum unterschiedlicher sein und bieten ein spannendes Kontrastprogramm für das kommende Spieleerlebnis.

Persona 4 Golden: Ein zeitloser Klassiker

Was macht Persona 4 Golden so besonders? Persona 4 Golden ist die ultimative Version des vierten Teils der beliebten JRPG-Reihe von ATLUS. Ursprünglich 2008 veröffentlicht, hat es sich einen festen Platz in den Herzen der Spieler gesichert. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 93 auf Metacritic wurde das Spiel für seine starke Handlung, packende Charaktere und die atemberaubende Grafik und Soundkulisse gelobt.

Trotz seines Alters hat Persona 4 Golden den Test der Zeit bestanden und bietet eine moderne Plattform für Spieler, ohne viel von seinem ursprünglichen Charme einzubüßen. Einige Themen des Spiels wirken heute möglicherweise etwas veraltet, dennoch lohnt es sich, diese Reise erneut anzutreten. Besonders spannend ist die Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und packendem Mordfall, die dich stundenlang fesseln wird.

Dragon Age: The Veilguard: Ein umstrittener Neuzugang

Warum polarisiert Dragon Age: The Veilguard? Dragon Age: The Veilguard, der neueste Teil der beliebten Dragon Age-Reihe, hat es schwer, die Fans zu überzeugen. Obwohl das Spiel mit einer respektablen Metacritic-Bewertung von 82 nicht schlecht abschnitt, waren die Reaktionen der Fans deutlich negativer. Viele empfanden den Ton des Spiels als störend und die Änderung des Spielstils als unangemessen.

Die Entscheidung, alte Handlungsstränge und Entscheidungen über Bord zu werfen und einen cartoonartigeren Grafikstil zu wählen, hat viele Fans enttäuscht. Für neue Spieler könnte The Veilguard jedoch als eigenständiges RPG mit unterhaltsamen Kämpfen durchaus ansprechend sein. Dennoch fehlt ihm der Tiefgang und die Atmosphäre, die die früheren Spiele der Reihe auszeichneten.

Ein interessanter Vergleich der RPG-Welten

Was bedeutet die Gegenüberstellung dieser beiden Spiele für dich? Die gleichzeitige Verfügbarkeit von Persona 4 Golden und Dragon Age: The Veilguard im Xbox Game Pass bietet dir die Möglichkeit, zwei völlig unterschiedliche RPG-Erfahrungen zu sammeln. Während Persona 4 Golden als Meisterwerk des Genres gefeiert wird, steht The Veilguard für die Herausforderungen und Risiken, die mit einer großen Franchise verbunden sind.

Diese Spiele nebeneinander zu erleben, gewährt dir einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten des RPG-Genres. Ob du die tiefgründige, narrative Erfahrung von Persona 4 Golden oder die schnelllebige, wenn auch umstrittene Welt von The Veilguard bevorzugst, bleibt dir überlassen. Letztlich bietet der Xbox Game Pass diesen Monat eine faszinierende Reise durch die Höhen und Tiefen der Rollenspielgeschichte.

Welche dieser beiden RPGs wirst du zuerst ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!