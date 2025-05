Neue PS Plus Spiele im Mai 2025 – Soul Hackers 2 und mehr im Fokus

Der Mai 2025 bringt eine spannende Auswahl an neuen Titeln in die PlayStation Plus Extra und Premium Spielkataloge. Mit einer Mischung aus verschiedenen Genres ist für jeden Spieler etwas dabei. Von RPG-Favoriten wie Soul Hackers 2 und Gloomhaven bis hin zu den bekannten Reihen wie Battlefield, Five Nights at Freddy’s und Story of Seasons ist die Auswahl vielfältig und ansprechend.

Die Vielfalt der neuen Spiele

Welche neuen Spiele erwarten dich? Am 20. Mai 2025 werden gleich zehn neue Titel in den PS Plus Extra und Premium Katalog aufgenommen. Diese Vielfalt kann es schwer machen, sich für ein Spiel zu entscheiden. Deshalb habe ich die neuen Spiele für dich bewertet, damit du leichter entscheiden kannst, welches Spiel du ausprobieren möchtest.

Der niedrigste Platz in meiner Rangliste geht an Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition, das besonders VR-Nutzer anspricht. Die gruselige Atmosphäre und die Jumpscares kommen in der VR-Version besonders gut zur Geltung. Ohne VR-Unterstützung verliert das Spiel jedoch an Wirkung.

Von nostalgischen Remakes bis zu modernen Klassikern

Was macht die Auswahl so besonders? Story of Seasons: A Wonderful Life ist ein Remake eines GameCube- und PS2-Klassikers und bietet eine angenehme Alternative für Fans von Farming-Simulationen, die eine Pause von Stardew Valley brauchen. Der Retro-Titel Battle Engine Aquila bringt ein Kultspiel der PS2-Ära zurück, das besonders Fans von Mech-Spielen ansprechen dürfte.

Für Shooter-Fans bietet Battlefield V einen spannenden Ausflug in den Zweiten Weltkrieg. Mit neuen Gameplay-Elementen wie dem Fortifikationssystem setzt es sich von anderen Teilen der Serie ab.

Strategie- und Rollenspiele im Fokus

Welche Strategie- und Rollenspiele sind dabei? Fans von Strategie- und Rollenspielen kommen mit Gloomhaven: Mercenaries Edition und Humankind auf ihre Kosten. Ersteres bringt das beliebte Brettspiel in digitaler Form auf die Konsole, während letzteres eine spannende Alternative zu Civilization bietet.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy bietet eine umfassende Sammlung der beliebten Reihe für PlayStation-Spieler und ist ein Muss für Fans post-apokalyptischer Szenarien. Auch Sand Land und Granblue Fantasy Versus: Rising bieten spannende Erlebnisse für Fans von Action-RPGs und Fighting Games.

Das Highlight: Soul Hackers 2

Warum ist Soul Hackers 2 das Highlight? An der Spitze der Liste steht Soul Hackers 2, ein brandneues RPG von Atlus, das Sci-Fi-Elemente mit klassischen RPG-Mechaniken kombiniert. Das Spiel bietet ein frisches Erlebnis für alle, die bereits Fans der Persona- oder Shin Megami Tensei-Reihen sind.

Diese vielfältige Auswahl an Spielen bietet für jeden Geschmack etwas. Ob du nun ein Fan von Horror, Strategie, RPGs oder Action bist, die diesmonatige Ergänzung der PS Plus Kataloge ist ein wahrer Genuss für alle PlayStation-Gamer.

Was denkst du über die neuen PS Plus Spiele im Mai 2025? Welche Titel wirst du ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!