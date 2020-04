Netflix ist mehr wert als Disney – vorerst jedenfalls

Der Wettbewerb der Streaming-Dienste hat mit dem Launch von Disney+ noch einmal kräftig angezogen. Im hart umkämpften Markt um die Gunst der Zuschauer und Abonnenten scheint es für Marktführer Netflix eng zu werden.

Schließlich wartet Disney Plus mit einem beeindruckenden Angebot an zahlreichen Familienfilmen, Kinohits und TV-Serien auf, sowie sämtliche Star Wars-Filme und -Serien wie The Mandalorian oder Clone Wars, Marvels Superheldenabenteuer aus dem MCU und nicht zu vergessen alle Pixar-Animationsabenteuer und Fox-Produktionen.

Nun kann Netflix doch noch einen Sieg über Disney+ einfahren, vorläufig jedenfalls. Denn laut Variety liegt der derzeitige Marktwert von Netflix mit rund 187,3 Milliarden US-Dollar knapp über den des Medien-Giganten Disney mit 186,6 Mrd. Dollar. Die Momentaufnahme kann sich aber jederzeit wieder ändern.

Netflix, Disney Plus und Co. profitieren von der Corona-Krise

Dennoch macht der enorme Umsatz deutlich, dass Netflix von der derzeit angespannten Situation auf Grund der Corona-Krise profitieren kann. Da Millionen von Menschen weltweit aufgerufen wurden, vorerst lieber zu Hause zu bleiben, profitieren vor allem die Streamingdienste von der stärkeren Nutzung ihrer Angebote, nebst zahlreichen Neukunden. Dem Bericht zufolge konnte Netflix rund 7 Millionen Neukunden allein im ersten Quartal des Jahres 2020 dazugewinnen.

Hinzu kommt, dass Disney Plus erst im November 2019 in den USA online gegangen ist und seit Ende März auch in Deutschland und einigen wenigen europäischen Ländern verfügbar gemacht wurde. Von einer flächendeckenden Auslastung ist Disney+ jedoch noch weit entfernt. Dennoch kommt der neue Streamingdienst schon jetzt auf rund 50 Millionen Kunden weltweit nach nur wenigen Monaten.

Damit geht die Aufholjagd von Disney weiter: Denn wenn der enorme Zuwachs von Disney Plus in diesem Tempo weitergeht, wird Netflix in wenigen Monaten mit seinen derzeit rund 170 Mio. Abonnenten sicherlich eingeholt.