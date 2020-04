Ist Netflix zum Retter für diverse Haushalte aufgestiegen? Wir brauchen es euch gar nicht zu erzählen: Die aktuelle Situation rund um Corona zwingt viele Mitmenschen dazu von Zuhause zu arbeiten oder zumindest aktives Social Distancing zu betreiben und somit viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen.

Umso mehr suchen viele Menschen nach Ablenkung und Beschäftigung – allen voran in den Aktivitäten, die sie von Daheim ausüben können. Das Schauen von Filmen scheint daher eine der beliebtesten Aktivitäten zu sein, wie nun Zahlen aus dem US-amerikanischen Raum belegen: Dem Analytik-Unternehmen Nielsen zufolge sind die Zuschauerzahlen und somit die Zeit, in der die Leute Inhalte streamen, in allen Bereichen deutlich angestiegen, allen voran auf der Plattform Netflix.

Deutlich mehr Menschen nutzen Netflix und Co.

Den Angaben von Nielsen zufolge, die vorrangig Statistiken im Fernsehbereich analysieren, machten Streaming-Inhalte in der Woche vom 15. März 23 Prozent des gesamten Fernsehens aus. Dieser Prozentsatz verteilt sich mit 29 Prozent auf Netflix, 20 Prozent auf YouTube, 10 Prozent auf Hulu und 9 Prozent auf Amazon Prime Video. Das ist ein Anstieg um 36 Prozent gegenüber dem 24. Februar und ganze 50 Prozent höher als in der gleichen Märzwoche des Vorjahres. Um das Phänomen in Zahlen auszudrücken: Insgesamt flimmerten in der angesprochenen Woche beeindruckende 156 Milliarden Streaming-Minuten über die digitalen Bildschirme der Haushalte.

Ein genauer Blick des Unternehmens verrät darüber hinaus, dass die Dokumentation „Tiger King“ in der Netflix-Auswahl die Nase vorn hat – die Dokumentation wird als beliebtester Inhalt in der Netflix-Mediathek gelistet. Ganz interessant ist hingegen der wiedergeborene Trend von „The Office“, die den zweiten Platz der beliebtesten Inhalte auf Netflix einnimmt. Augenscheinlich haben die Leute einige Parallelen zwischen dem Plot der Serie und ihrer aktuellen Situation gefunden.

© Pixabay/ Mohamed Hassan

Netflix ist zeitgleich aber nicht der einzige Profiteur der schwierigen Lage. Auch die „andere Kategorie“ von Nielsen, die aus Disney Plus, CBS All Access und vielen anderen besteht, hat einen deutlichen Anstieg erfahren und verzeichnet im Schnitt einen Anstieg von 31 Prozent in Hinblick auf gestreamte Minute. Die vorzeitige Veröffentlichung von „Frozen 2“ in der amerikanischen Version von Disney Plus und die Ausgabe von Codes für kostenlose Probemonate auf CBS All Access haben ziemlich wahrscheinlich zu einem Anstieg der Statistiken beigetragen.

Interessant ist in diesen Zeiten noch die Frage, ob sich das Konsumverhalten der Zuschauer durch die aktuelle Lage verändert hat – wir haben vor einigen Wochen bereits einen Artikel zum Thema Binge Watching vs Weekly Release veröffentlicht und können die Aktualität der Diskussion nur betonen.

So makaber es daher auf den ersten Blick klingen mag: Diese Zahlen bestätigen eindrucksvoll, dass die Streaming-Dienste starke Profiteure der COVID-19-Pandemie sind. Umso mehr entbrennt zwischen den Streaming-Diensten nun ein starker Wettbewerb um Zuschauer, die sich unter Umständen neu orientieren und ihr aktuelles Portfolio an Streaming-Diensten neu ausrichten. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Lage mittel- und langfristig auf den uns bekannten Streaming-Markt auswirken wird.