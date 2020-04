Disney Plus hat 50 Millionen Abonnenten geknackt – mehr als 22 Millionen mehr seit der letzten Bekanntgabe der Zahlen durch Disney vor zwei Monaten.

Disney Plus: Diese neuen Inhalte gibt es im April 2020

Die neuen Abonnentenzahlen von Disney sind das Ergebnis einer Reihe Starts in internationalen Gebieten, darunter Großbritannien, Indien, Deutschland, Spanien, Österreich und die Schweiz. Obwohl Disney Plus den Start seines Dienstes in Frankreich aufgrund von Bedenken der Regierung, die Bandbreite könnte zu stark belastet werden, verzögerte, ist die App nun auch dort verfügbar. Im Vergleich zu den zuletzt genannten Zahlen im Februar, die rund 28 Millionen betrugen, ist dies fast eine Verdopplung der Zuschauerdichte.

„Wir sind wirklich froh, dass Disney Plus bei Millionen von Menschen rund um den Globus Anklang findet, und glauben, dass dies ein gutes Vorzeichen für unsere weitere Expansion in Westeuropa, Japan und ganz Lateinamerika im Laufe dieses Jahres ist. Großartiges Storytelling inspiriert und beflügelt, und wir sind in der glücklichen Lage, mit Disney Plus eine breite Palette großartiger Unterhaltung zu bieten, die in Freude und Optimismus wurzelt.“

Dies sind die Worte von Kevin Mayer, Leiter der Abteilung Direct-to-Consumer bei Disney, in einer Pressemitteilung

Disney Plus eine ernsthafte Gefahr für Netflix?

Zum Vergleich: Netflix hat weltweit 167 Millionen Abonnenten, was knapp einem Drittel der gesamten Abonnentenbasis von Disney Plus entspricht. Hulu, der andere Streaming-Dienst von Disney, hat 30 Millionen Abonnenten.

Wenngleich Disney Plus also eine deutliche Popularität an den Tag legt und bereits innerhalb weniger Monate andere Konkurrenten hinter sich lassen konnte, so sind die aktuellen Abonnenten-Zahlen noch weit von einer Übernahme des Wettbewerb-Throns entfernt.

© Disney

Christine McCarthy, Chief Financial Officer von Disney, bemerkte während des Investorenanrufs im Februar, dass Disney davon ausgeht, dass der Großteil seines Wachstums künftig von internationalen Abonnenten kommen wird. Das Unternehmen rechnet auch mit einem Anstieg der inländischen Abonnenten – besonders wenn stark erwartete Inhalte wie die kommenden Marvel-Serien oder die zweite Staffel von „The Mandalorian“ an den Start gehen. In diesem Kontext erwarten uns unter anderem „The Winter Soldier and the Falcon“ im August, „WandaVision“ im Dezember sowie die bereits oben angesprochene 2. Staffel von „The Mandalorian“ im Oktober dieses Jahres.

Daneben dient Disney Plus weiterhin als Auffangbecken für diverse Verzögerungen der derzeitigen Pandemie. Filme wie „Artemis Fowl“ erscheinen direkt auf Disney Plus, während der digitale Release von beliebten Filmen wie „Frozen 2″ und „Onward“ im US-amerikanischen Raum vorgezogen wurde. In einem separaten Interview thematisierte Bob Iger die Frage, ob Disney Plus sich als digitales Kino sieht und ob wir in Zukunft vermehrt Filme direkt auf der Plattform werden genießen können.