Naughty Dog: Gerüchte über ein neues Fantasy-Game, aber freut euch nicht zu früh!

The Last of Us 2-Entwickler Naughty Dog arbeitet offiziell an einem neuen Projekt. Anscheinend geht es nicht um den dritten Teil der Action Adventure-Reihe rund um Ellie, Joel und Abby. Ein Designer von Naughty Dog sorgt mit rätselhaften Bildern nämlich für Spekulationen. Freut euch allerdings nicht zu früh.

Nach The Last of Us 2: Kommt ein Fantasy-Game von Naughty Dog?

Es soll ein „sehr cooles“ Game werden, an dem Naughty Dog gerade werkelt. So viel können wir anhand eines Twitter-Posts von „TLoU2“-Director Neil Druckmann erwarten. Doch was für ein Spiel wird es? Die bislang bekannten Hinweise lassen auf eine völlig neue IP schließen. Neueste Gerüchte sprechen von einem neuen Fantasy-Game. Diese Gerüchte stimmen aber nicht!

Rätselhafte Konzeptbilder aufgetaucht: Naughty Dog Senior Concept Artist Director Hyoung Nam veröffentlichte auf ArtStation drei Konzeptbilder. Sofort brodelte die Gerüchteküche auf, denn diese Bilder sollen uns augenscheinlich zeigen, welche Richtung das neue, „coole“ Projekt einschlagen könnte. Sie sind mit dem Titel „Frauen des Nordens“ versehen und zeigen jeweils ein gänzlich anderes Motiv.

Warum die Bilder laut Gerüchten zu einem neuen Naughty Dog-Spiel gehören sollen? Der Naughty Dog-Designer schreibt zu den Bildern:

„Inspiration vom neuen Spiel. Ich wisst, wovon ich spreche.“

Die Bilder zeigen „Frauen des Nordens“: Folgende Bilder, die zu einem neuen Naughty Dog-Projekt gehören sollen, postete Hyoung Nam:

Eine Kriegerin mit ihrem Schwert. Sie hat einen Drachen erlegt. © Naughty Dog/Hyoung Nam

Eine Schamanin mit einem Widderschädel auf dem Kopf. © Naughty Dog/Hyoung Nam

Eine Frau mit stechend grünen Augen. Fast schon ein hypnotischer Blick. © Naughty Dog/Hyoung Nam

Nicht zu früh freuen: Designer dementiert die Gerüchte selbst!

Der Naughty Dog-Künstler, der diese Fantasy-Artworks teilte, stellt nun klar, dass sie NICHT mit einem neuen Projekt des Studios in Zusammenhang stehen (via GamesRadar).

Dieses Spiel inspirierte die Konzeptbilder: Vielmehr basieren sie auf dem kürzlich erschienenen Assassin’s Creed Valhalla, welches Hyoung Nam zuvor gespielt hatte. Es war von diesem Spiel die Rede, als der Designer meinte: „Inspiration vom neuen Spiel.“

Mittlerweile hat Nam es in den beistehenden Text zu den Bildern bei ArtStation berichtigt.

Das Warten geht weiter: Wir wissen also nach wie vor nicht sicher, woran Naughty Dog hinter den Kulissen arbeitet. Eine neue IP ist ebenso wahrscheinlich wie ein neues The Last of Us. Da der Release von „The Last of Us 2“ erst vor einem halben Jahr erfolgt, wird sich das neue Naughty Dog-Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Dementsprechend dürfte es noch eine Weile dauern, bis wir mehr davon hören könnten.

Da war doch was: Stray’s Cross

Frühere Gerüchte sprechen von einem anderen Projekt an dem Naughty Dog zurzeit arbeiten soll. Während eines Sony-Geschäftstreffens wurde über das geheime Spiel mit dem Namen „Stray’s Cross“ gesprochen. Es soll sich um ein Spiel mit Steampunk-Elementen handeln soll.