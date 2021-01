Naughty Dog arbeitet offiziell an einem neuen großen Spiel

Naughty Dog hat momentan alle Hände voll zu tun. So ist Creative Director Neil Druckmann, der zuletzt The Last of Us 2 fertiggestellt hat, momentan nicht nur mit der kommenden HBO-Serie zu The Last of Us beschäftigt, sondern mit dem Kopf offenbar schon bei einem weiteren Projekt.

Zumindest hat Druckmann kürzlich eine Stellenanzeige des Entwicklerstudios geteilt, das dringend nach neuen Entwicklern für ein weiteres Naughty Dog-Game sucht. Handelt es sich dabei um Stray’s cross?

Neues AAA-Spiel von Naughty Dog?

Das Entwicklerteam von Naughty Dog wird aktuell erweitert und möchte zahlreiche offene Stellen besetzen. Die große Menge und Vielfältigkeit der freien Positionen lässt bei dem ohnehin schon gut bestücktem Studio erahnen, dass es sich bei dem neuen Spiel um etwas größeres handeln muss.

Um welches Games könnte es sich handeln? Da The Last of Us mit seinem zweiten Teil erst kürzlich erweitert wurde und die Uncharted-Reihe womöglich vorerst die Verfilmung im Rampenlicht stehen lässt, könnt es sich um eine gänzlich neue IP handeln, genauer gesagt um das heiß diskutierte Projekt mit dem Codenamen Stray’s cross.

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Was ist Stray’s cross?

Nun ja, bislang ist genau das die große Frage, die im Raum steht. Laut einem Mitarbeitet soll es sich dabei jedoch um eine gänzlich neue IP handeln, die bislang nur unter dem Decknamen „Stray’s cross“ bekannt ist. Dabei ist die Rede von einem First-Person Action-Adventure mit Steampunk-Elementen.

Darum soll es gehen: Das ominöse Game soll dabei über zwei Protagonisten verfügen: Eine Wissenschaftlerin mit einer Vorliebe für Zeitreisen, die auf mysteriöse Geheimnisse stößt und ein gesuchter, Krimineller, der bei einer Schießerei einen Freund deckt und dabei von der Polizei verhaftet wird. Auf irgendeine Weise treffen die beiden Hauptfiguren aufeinander und müssen fortan zusammenarbeiten, um einen allesentscheidenden Konflikt lösen.

Naughty Dog: Stray’s Cross: Offenbar eine ganz neue IP neben The Last of Us 2 in Arbeit

Offiziell ist dazu jedoch noch nichts bekannt gegeben worden. Inwiefern die Stellenanzeigen dem geheimen Projekt zuzuordnen sind, ist demnach ebenfalls nicht kommuniziert worden. Nur, dass uns etwas ziemlich cooles erwartet, wie Druckman mit seinem Repost verraten hat.