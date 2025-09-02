Monster Hunter Wilds kämpft mit PC-Problemen und PS5-Kostenbarriere

Monster Hunter Wilds, das neueste Action-Rollenspiel von Capcom, steht derzeit vor einigen Herausforderungen. Obwohl das Spiel seit seiner Veröffentlichung im Februar 2025 weltweit positiv aufgenommen wurde und schnell 8 Millionen Exemplare verkaufte, kämpft es nun mit verschiedenen Problemen. Zu den Hauptanliegen gehören eine dünne Endgame-Content-Schleife und erhebliche Leistungsprobleme auf dem PC. Diese technischen Schwierigkeiten sollen laut Capcom erst gegen Ende des Jahres 2025 vollständig behoben werden.

PS5-Preise als Hindernis

Was sagt Capcom zur aktuellen Verkaufslage von Monster Hunter Wilds? Haruhiro Tsujimoto, der Präsident von Capcom, äußerte sich in einem Interview mit Nikkei zu den Herausforderungen, mit denen Monster Hunter Wilds konfrontiert ist. Er nannte die hohen Kosten der PlayStation 5 als einen der Hauptgründe für die schleppenden Verkäufe. Laut Tsujimoto stellt die sogenannte „PS5-Barriere“ eine unerwartet große Hürde dar. Die Konsole kostet umgerechnet etwa 100.000 Yen, einschließlich der Kosten für Software und Abonnements. Diese Summe sei besonders für jüngere Generationen kaum erschwinglich. Dieses Problem beschränkt sich jedoch nicht nur auf Japan, sondern ist auch international zu beobachten.

Tsujimoto betonte, dass es für Capcom eine Herausforderung sei, diese Hindernisse zu überwinden und Monster Hunter Wilds einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Er unterstrich, dass die Optimierung des Spiels für den PC-Markt eine entscheidende Rolle spielen würde, da PC-Spieler im vergangenen Jahr mehr als 60 % der Verkäufe von Capcom ausmachten.

Technische Probleme und PC-Optimierung

Warum ist die PC-Performance von Monster Hunter Wilds so wichtig? Die PC-Community ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Monster Hunter Wilds. Viele Spieler berichten jedoch von Leistungsproblemen, die das Spielerlebnis trüben. Diese Probleme haben dazu geführt, dass die Verkaufszahlen von anfangs 10 Millionen Exemplaren auf nur noch 477.000 im letzten Quartal bis Juli 2025 gesunken sind. Die Bedeutung der PC-Optimierung wird durch die Tatsache unterstrichen, dass eine große Anzahl von Spielern auf Plattformen wie Steam lautstark Kritik äußert.

Capcom steht vor der Herausforderung, die technischen Probleme des Spiels zu beheben, um die PC-Community zufriedenzustellen und die Verkaufszahlen zu steigern. Die Notwendigkeit einer soliden technischen Grundlage wird deutlich, wenn man die Erfahrungen anderer Spieleentwickler betrachtet, die durch die Bereitstellung von Mindestanforderungen eine größere Zielgruppe erreichen konnten.

Zukunftsaussichten für Monster Hunter Wilds

Wie plant Capcom, die Probleme von Monster Hunter Wilds zu lösen? Capcom hat angekündigt, die technischen Probleme von Monster Hunter Wilds bis Ende des Jahres 2025 zu beheben. Ziel ist es, das Spiel sowohl für Konsolen- als auch für PC-Spieler attraktiver zu gestalten. Die Optimierung der PC-Version könnte entscheidend dafür sein, das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen und die Verkaufszahlen zu erhöhen.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie Capcom diese Herausforderungen bewältigen wird. Die Zukunft von Monster Hunter Wilds hängt maßgeblich davon ab, wie gut das Unternehmen in der Lage ist, die technischen Probleme zu lösen und die Barrieren für die PS5-Nutzer zu reduzieren. Deine Meinung zu diesem Thema ist gefragt – teile sie in den Kommentaren mit uns!