Minecraft Chase the Skies Update – Glücklicher Ghast und neue Features enthüllt

Mojang und Microsoft haben kürzlich neue Details zum kommenden großen Spiele-Update von Minecraft enthüllt. Das Update trägt den Titel „Chase the Skies“ und wird einige bedeutende Neuerungen mit sich bringen. Besonders aufregend ist die Einführung eines neuen fliegenden Reittiers, des Glücklichen Ghasts. Im Gegensatz zu den üblichen, eher feindlichen Ghasts, handelt es sich hierbei um ein freundliches, lächelndes Wesen, das dir das Fliegen durch die Lüfte ermöglicht. Doch bevor du den Glücklichen Ghast freischalten kannst, sind einige Schritte notwendig.

Der Weg zum Glücklichen Ghast

Wie schaltest du den Glücklichen Ghast frei? Zuerst musst du in den Nether reisen, um einen neuen speziellen Block namens Getrockneter Ghast zu finden. Diese Blöcke kannst du in der Nähe von Fossilien entdecken. Alternativ kannst du sie auch durch Handeln mit Piglins oder durch eigenes Craften erhalten. Für das Crafting benötigst du Ghasttränen und einen Seelensandblock.

Zurück in der Oberwelt musst du deinen neuen Freund rehydrieren. Wenn du ihn ins Wasser legst, wird er glücklicher und verwandelt sich schließlich in einen Ghastling. Danach musst du ihm „viele Schneebälle“ füttern, damit er sich in einen Glücklichen Ghast verwandelt.

Neue Funktionen und Gegenstände

Welche neuen Features bringt das Update mit sich? Eine der nützlichsten neuen Funktionen ist die Spieler-Lokalisierungsleiste, die es dir erleichtert, Freunde während eines Spiels zu finden. Wenn du allerdings lieber unauffindbar bleiben möchtest, kannst du die Hockfunktion nutzen, um vom Radar zu verschwinden.

Ein weiteres spannendes Feature ist die Fähigkeit, fast alles an alles zu leinen. Die Herstellung von Leinen wird durch das Update vereinfacht und erfordert nur noch die Verwendung von Faden. Obwohl du mit dieser neuen Funktion keine anderen Spieler anleinen kannst, kannst du Mobs oder Tiere miteinander verbinden. Auch die Sättel erfahren Änderungen: Sie lassen sich nun aus 3 Leder und 1 Eisenbarren herstellen. Zudem können sie mit einer Schere entfernt werden.

Visuelle und akustische Verbesserungen

Was sind die neuen Sound- und Grafik-Updates? Die Ghasts erhalten eine neue lootbare Musikscheibe, und es werden fünf neue Musikstücke von Amos Roddy in bestimmten Oberwelt-Biomen hinzugefügt. Zudem gibt es neue Details zum lang erwarteten „Vibrant Visuals“-Update, das für die Bedrock Edition auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android, iOS und PC erscheinen wird. Ein Release für die Java Edition ist ebenfalls geplant.

Wann erscheint das Update?

Gibt es schon ein Veröffentlichungsdatum? Leider gibt es noch kein konkretes Datum für das „Chase the Skies“-Update. Auch ist unklar, ob das „Vibrant Visuals“-Update zeitgleich erscheinen wird. Fans fragen sich zudem, ob die Nintendo Switch 2 ebenfalls dieses visuelle Upgrade erhalten wird. Wir hoffen, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen bekannt gegeben werden.

Bist du gespannt auf das „Chase the Skies“-Update? Welche Neuerungen gefallen dir besonders? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren mit uns!