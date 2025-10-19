Metroidvania-Titel „This Is Fine“ – Demo bis Oktober 2025 auf Steam testen

Ein neues und spannendes Spiel, das auf einem der bekanntesten Memes des Internets basiert, steht in den Startlöchern: This Is Fine: Maximum Cope. Dieses Metroidvania-Spiel, inspiriert vom ikonischen „This Is Fine“-Meme, ist Teil des aktuellen Steam Next Fest und bietet dir die Möglichkeit, eine Demo bis zum 22. Oktober 2025 zu testen. Die offizielle Veröffentlichung für PC und Konsolen ist für März 2026 geplant, wobei ein genaues Datum noch nicht feststeht.

Die Entstehung des „This Is Fine“-Memes

Was macht das „This Is Fine“-Meme so besonders? Das „This Is Fine“-Meme stammt aus dem Webcomic Gunshow von KC Green und zeigt einen Hund, der in einem brennenden Raum sitzt und gelassen „This is fine“ sagt. Diese Szene wurde zu einem Synonym für Situationen, in denen Menschen versuchen, Ruhe zu bewahren, während um sie herum Chaos herrscht. Seit seiner Entstehung im Jahr 2013 hat sich das Meme weltweit verbreitet und wird häufig in den sozialen Medien als ironischer Kommentar verwendet.

KC Green schuf das Meme während einer persönlichen Krise und nutzte es später kommerziell, indem er Drucke und Merchandise verkaufte. Dies trug zur Popularität des Memes bei und machte es zu einem kulturellen Phänomen, das in verschiedenen Kontexten Anwendung findet.

Ein Metroidvania-Erlebnis

Was erwartet dich in This Is Fine: Maximum Cope? In diesem neuen Metroidvania-Spiel steuerst du den Fragehund durch fünf emotionale Welten wie Scheitern, Angst und Reue. Dabei sammelst du Kaffeebohnen, die du gegen Upgrades eintauschen kannst, um die Fähigkeiten des Hundes zu verbessern. Zu den Upgrades gehört beispielsweise die Möglichkeit, Kaffeebohnen aus der Ferne anzuziehen.

Das Spiel bietet dir die Möglichkeit, bekannte Elemente aus dem Original-Comic zu erleben, wie den ikonischen Kaffeehaustisch und das brennende Zuhause. Diese Tische dienen als Rastplätze im Spiel, an denen du deinen Fortschritt speichern und zu vorherigen Punkten zurückkehren kannst. Dadurch wird die Erkundung der Spielwelt zu einem zentralen Element des Spielerlebnisses.

Ein Blick auf das Genre Metroidvania

Was zeichnet das Metroidvania-Genre aus? Metroidvania ist ein Sub-Genre von Action-Adventure-Spielen, das sich durch nichtlineare Erkundung und geführtes Fortschreiten auszeichnet. Die Spieler müssen Schlüsselobjekte erwerben, um in bestimmte Bereiche zu gelangen, was eine gründliche Erkundung der Spielwelt erforderlich macht. Charakteristisch für dieses Genre ist eine große, miteinander verbundene Weltkarte, die es zu erforschen gilt.

Die Ursprünge des Metroidvania-Genres finden sich in Spielen wie Metroid und Castlevania, die in den 1980er und 1990er Jahren erschienen sind. Diese Spiele legten den Grundstein für das Genre, indem sie das Prinzip der nichtlinearen Erkundung sowie den Einsatz von Power-Ups einführten. Im Laufe der Jahre hat sich das Genre weiterentwickelt und erfreut sich dank unabhängiger Entwickler einer erneuten Beliebtheit.

Wirst du die Demo von This Is Fine: Maximum Cope ausprobieren? Teile deine Eindrücke und Meinungen in den Kommentaren!