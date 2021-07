Mario Golf Super Rush: Alle Kurse freischalten (Lösung)

Mario Golf Super Rush bietet viele unterschiedliche Kurse, die alle mit ihren Eigenheiten daherkommen. Allerdings sind nicht alle Kurse zu Beginn des Spiels freigeschaltet. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Kurse freischaltet, um sie solo oder mit euren Freunden zu bestreiten.

So spielt ihr auf allen Kursen in Mario Golf Super Rush

Insgesamt bietet „Mario Golf Super Rush“ zu Release sechs Kurse. Zu Beginn stehen euch nur der Übungskurs und der Grünbüschel-Kurs zur Verfügung. Die restlichen Golfplätze müsst ihr freischalten.

Das geht auf zwei verschiedene Weisen: Entweder ihr erreicht das jeweilige Gebiet im Story-Modus (Golf-Abenteuer) oder ihr spielt alle Löcher des vorherigen Kurses im freien Spiel.

Rookie-Kurs

© Nintendo

Dies ist quasi der Übungskurs und direkt zum Start verfügbar. Es gibt so gut wie keine Hindernisse und der Kurs eignet sich am besten für Anfänger.

Grünbüschel

© Nintendo

Der Grünbüschel-Kurs ist ebenfalls von Beginn an verfügbar. Hier begegnen euch ein paar mehr Hindernisse wie Bäume und Bunker.

Schroffstein

© Nintendo

Auf dem Schrofftstein-Kurs spielt ihr das erste Mal Crossroute-Golf. Das heißt, ihr sucht selbst aus, in welcher Reihenfolge ihr die Löcher anspielt. Das Terrain zeichnet sich vor allem durch seine Felsplateaus aus, wodurch die Kurse auf unterschiedlichen Höhen liegen. Des Weiteren gibt es eine Reihe von Hindernissen wie Wind oder rollende Steingegner.

Im freien Spiel freischalten: Verfügbar, wenn 18 Löcher auf dem Grünbüschel-Kurs gespielt wurden.

Im Golf-Abenteuer freischalten: Verfügbar, wenn die Grünbüschel-Herausforderung im Golf-Abenteuer geschafft und das Chrom-Abzeichen erhalten wird.

Dünenwell

© Nintendo

Dieser Golfplatz liegt mitten in der Wüste und die sengende Hitze sorgt dafür, dass ihr auf euren Wasserhaushalt achten müsst. Außerdem gibt es viele, große Bunker, Treibsand und Gegner wie Pokeys oder riesige Sanddinos.

Im freien Spiel freischalten: Verfügbar, wenn 18 Löcher auf dem Schroffstein-Kurs gespielt wurden.

Im Golf-Abenteuer freischalten: Verfügbar, wenn die Schroffstein-Herausforderung absolviert ist, in der ihr beim Crossroute-Golf 9 Löcher mit höchstens 40 Schlägen schaffen müsst und dadurch das Bronze-Abzeichen erhalten habt.

Wetterwald

© Nintendo

Der Wetterwald zeichnet sich vor allem durch sein Regenwetter und anhaltendes Gewitter aus. Durch den Regen befinden sich besonders große Wasserhindernisse auf den Kursen und es kann sogar zum Blitzeinschlag kommen, solltet ihr euren Ball zu stark schlagen wollen.

Im freien Spiel freischalten: Verfügbar, wenn 18 Löcher auf dem Dünenwell-Kurs gespielt wurden.

Im Golf-Abenteuer freischalten: Verfügbar, wenn ihr die Speed-Golf-Challenge mit Football-Chuck und Buu Huu in Dünenwell geschafft habt.

Bowser-Vulkan

© Nintendo

Dies ist der finale Kurs im Spiel und eine Herausforderung für jeden Golfer. Nehmt euch in Acht vor den zahlreichen Gegnern wie Kettenhunden oder Bob-Ombs und schlagt euren Ball bloß nicht in die großen Lavaseen. Spielt ihr das Golf-Abenteuer, sind einige Kurse dieses Golfplatzes sogar total vereist.

Im freien Spiel freischalten: Verfügbar, wenn 18 Löcher auf dem Wetterwald-Kurs gespielt wurden.

Im Golf-Abenteuer freischalten: Verfügbar, wenn ihr die Speed-Golf-Challenge im Wetterwald mit Luigi und Donkey Kong geschafft und das Gold-Abzeichen gewonnen habt.

Wie wird New Donk City in Mario Golf Super Rush freigeschaltet?

© Nintendo

Es gibt einen weiteres Kurs für „Mario Golf Super Rush“, der an New Donk City aus Super Mario Odyssey angelehnt ist. Ihr könnt ihn allerdings noch nicht spielen, denn er ist nicht im Spiel freischaltbar. Nintendo wird in naher Zukunft das Golf-Spiel mit weiteren Updates versehen, die mit zusätzlichen Kursen und Charakteren daherkommen, wie eben New Donk City.