Bereits in wenigen Tagen, am 25. Juni, können Nintendo Switch-User in Mario Golf Super Rush auf abgedrehte Weise einlochen. Das Fun-Golf-Spiel wird sogar noch nach Release mit kostenlosen-Updates unterstütz, wie Nintendo auf der E3 zeigte. Dazu wird es unter anderem ein Crossover mit Super Mario Odyssey geben.

Mario Golf Super Rush: Neue Kurse und Charaktere über Release hinaus

Nintendo stattete die eigene E3-Direct mit einem neuen Trailer zu „Mario Golf Super Rush“ aus. Viel Neues wurde nicht gezeigt, immerhin erscheint das Spiel schon in wenigen Tagen. Aber dafür bekamen wir – neben einer Übersicht über die enthaltenen Modi – einen sehr spannenden Ausblick darauf, was uns noch nach Release erwarten wird.

„Mario Golf Super Rush“ wird nach seinem Launch nämlich noch mit kostenlosen Updates unterstützt, die neue Kurse und Charaktere mit sich bringen. In der offiziellen PR-Mitteilung heißt es:

„Auch nachdem das rasante Sportspiel aus dem Pilz-Königreich am 25. Juni erscheint, können sich Golfer:innen auf neue Überraschungen freuen: Denn kostenlose Updates werden in Zukunft neue Golfbahnen und spielbare Charaktere zugänglich machen.“

Super Mario Odyssey-Crossover präsentiert

Eine kurze Szene im E3-Trailer zu „Mario Golf Super Rush“ zeigt bereits ein wenig der neuen Inhalte, die Post-Release hinzugefügt werden. So golft Mario in New Donk City, einer der Welten aus „Super Mario Odyssey“.

© Nintendo

Wir dürfen gespannt sein, welche neuen Kurse und Charaktere ebenfalls Einzug ins Golf-Abenteuer von Nintendo halten. Weitere Infos dazu werden in Zukunft folgen.