Mario Golf: Super Rush – Trailer enthüllt die spielbaren Charaktere und neuen Battle-Modus

Nintendo überrascht uns mit einem neuen, extralangen Trailer zu Mario Golf: Super Rush. In dem Video werden die zahlreichen Spielmodi und spielbaren Charaktere vorgestellt. Unter anderem dürfen wir mit Mario, Luigi und ganz neuen Charakteren die Schläger schwingen.

Das sind die 16 spielbaren Charaktere in Mario Golf: Super Rush

Insgesamt 16 Charaktere aus dem Pilz-Königreich machen in dem irrwitzigen Golf-Spiel ihre Abschläge. Mit König Bob-Omb, Pauline und Football-Chuck feiern sogar ganz neue Charaktere ihr Seriendebüt. Sie waren noch nie vorher in einem Mario-Golf-Ableger dabei!

© Nintendo

Jeder Charakter verfügt über ganz eigene Stärken, Sprints und Spezial-Schläge, die in den unterschiedlichen Modi ausgelebt werden können.

Neuer Modus im Trailer enthüllt: Das rasante Battle-Golf

„Mario Golf: Super Rush“ lässt euch nicht nur auf Mario-typischen Themenkursen bloße Abschläge und Hole-in-Ones ausführen. Nintendo packt wie gehabt eine große Portion Pepp mit rein und stattet den Sporttitel mit wahnwitzigen Modi aus.

So wird es im Speed-Golf vor allem um Zeit gehen, indem ihr dem geschlagenen Ball hinterher rennt und euren Kontrahenten beim nächsten Abschlag zuvorkommt. Sammelt Items für Vorteile auf und entgeht den Fallen auf dem Fairway.

Ganz neu enthüllt wurde der wilde Modus Battle-Golf. In dieser zum Speed-Golf sehr ähnlichen Disziplin stehen euch in einem Stadion alle Löcher gleichzeitig zur Verfügung. Ihr müsst schnell genug sein und den Ball so oft wie nötig einlochen. In diesen beiden Modi lassen sich Spezial-Schläge und Sprints zu eurem Vorteil nutzen.

© Nintendo

Ihr könnt euch natürlich auch im Standard-Golf mit Freunden messen oder im Story-Modus Golf-Abenteuer austoben. Darin meldet ihr euch mit einem Mii in einem noblen Golf-Club an, schlagt euch vom Amateur bis zum Profi durch und meistert eine Reihe von Herausforderungen.

„Mario Golf: Super Rush“ erscheint am 25. Juni 2021 exklusiv für die Nintendo Switch.