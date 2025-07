Magische Abenteuer warten – Little Witch in the Woods erscheint voll in 2025!

Hogwarts Legacy hat sich mit seinem faszinierenden Gameplay und einer offenen Welt, die vor den Ereignissen der Harry Potter-Romane spielt, als ein bedeutendes Spiel in der Gaming-Welt etabliert. Es versetzt dich in die Rolle eines Schülers an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wo du Klassen besuchst, Zauber lernst und eine tiefgründige Geschichte entdeckst. Während ein Nachfolger bereits in Arbeit ist, musst du dich vermutlich noch gedulden, bis du nach Hogwarts zurückkehren kannst. Doch in der Zwischenzeit gibt es andere magische Spiele, die deine Aufmerksamkeit verdienen.

Magische Lebenssimulationen im Jahr 2025

Welche neuen magischen Spiele erwarten dich dieses Jahr? Während Hogwarts Legacy weiterhin beliebt ist, richtet sich der Fokus vieler Gamer auf andere magische Lebenssimulationen. Witchbrook, ein lang erwartetes Spiel, hat endlich ein Veröffentlichungsfenster im Winter 2025 bestätigt. Doch das ist nicht alles. Ein weiteres Spiel, das bei gemütlichen Gamern seit einiger Zeit im Gespräch ist, wird ebenfalls in diesem Jahr erscheinen.

Little Witch in the Woods, ein pixelartiges Lebenssimulationsspiel, das seit Mai 2022 im Early Access ist, wird am 4. September 2025 offiziell veröffentlicht. Trotz einer langen Early-Access-Phase und spärlichen Updates hat der Entwickler Sunny Side Up nun das Veröffentlichungsdatum für die Version 1.0 bestätigt. Diese Version wird eine Vielzahl neuer Features und Verbesserungen mit sich bringen, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu geben.

Was macht Little Witch in the Woods einzigartig?

Warum solltest du dich auf Little Witch in the Woods freuen? In diesem charmanten Spiel schlüpfst du in die Rolle einer Hexenschülerin, die ihre Fähigkeiten nutzt, um den Dorfbewohnern in der Nähe ihres Hexenhauses zu helfen. Du sammelst Materialien, braust Tränke und erkundest die Welt. Besonders bezaubernd ist die Möglichkeit, mit den örtlichen Katzen zu kommunizieren.

Little Witch in the Woods erhielt im Early Access durchweg positive Bewertungen auf Steam. Obwohl die jüngsten Bewertungen gemischt waren, hauptsächlich wegen der Sorge, dass das Spiel nie vollständig veröffentlicht wird, sind diese Ängste nun beseitigt. Sunny Side Up hat das Datum für die Veröffentlichung bestätigt und damit die Vorfreude neu entfacht.

Neue Features und Verbesserungen

Welche neuen Inhalte erwarten dich in der Version 1.0? Die Vollversion wird viele neue Funktionen bieten, darunter mehr Bereiche im Dorf, die repariert werden müssen, neue Dorfbewohner zum Kennenlernen und neue Handlungsstränge zum Erkunden. Außerdem wird es Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Fehlerbehebungen und Optimierungen geben. Die vollständige Liste der neuen Inhalte wurde noch nicht bekannt gegeben, sodass selbst erfahrene Early-Access-Spieler noch viel Neues entdecken können.

Derzeit kostet Little Witch in the Woods 14,99 Euro. Sunny Side Up hat jedoch darauf hingewiesen, dass der Preis für das vollständige Spiel steigen wird. Wenn du also vor der Preiserhöhung einsteigen möchtest, kannst du das Spiel noch im Early Access auf Steam erwerben.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Plattformen kannst du Little Witch in the Woods spielen? Das Spiel wird für Mac und PC über Steam verfügbar sein und ist als spielbar auf dem Steam Deck bewertet. Bisher gab es auch eine Game Preview für Xbox One, aber ein vollständiges Veröffentlichungsdatum für Konsolen wurde noch nicht bestätigt.

Während du auf die vollständige Veröffentlichung von Little Witch in the Woods wartest, bietet dir Hogwarts Legacy weiterhin die Möglichkeit, die magische Welt zu erkunden und spannende Abenteuer zu erleben. Was denkst du über die neuen magischen Spiele, die dieses Jahr erscheinen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!