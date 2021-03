Life is Strange 3: Erste Bilder zeigen neue Protagonistin oder ist es doch Max?

Square Enix hat offiziell angekündigt, dass in der kommenden Woche die erste Folge des neuen Showcase-Formats Square Enix Presents stattfinden wird. In diesem Rahmen wird der Publisher außerdem den neuen Teil der Life is Strange-Reihe vorstellen. Ob es sich dabei tatsächlich um Life is Strange 3 handelt oder derzeit noch an einem weiteren Ableger der Reihe gearbeitet wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Life is Strange 3: Erstes Teaser-Bild zeig die Protagonistin

Nun hat Square Enix offizielle Teaser Assets zu dem neuen Life is Strange-Ableger veröffentlicht. Darauf zu erkennen ist eine junge Frau, die mit ihrem Kurzhaarschnitt, der blauen Kapuzenjacke und Jeans ein wenig an Protagonistin Max aus Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm erinnert. Wird Max Caulfield in dem neuen Ableger also ein Wiedersehen feiern?

© Square Enix

Möglicherweise handelt es sich dabei aber gar nicht um Max, sondern um eine völlig neue Protagonistin. Dies würde mit den Gerüchten übereinstimmen, über die wir Anfang des Monats berichtet hatten. Demnach werden wir die junge Frau Alex steuern, die dank ihrer Fähigkeit die Gedanken anderer Personen lesen kann. Der Titel des Spiels könnte Life is Strange 3: True Colors sein, da jede Person von verschiedenen Farben umgeben sein wird, die ihre Emotionen darstellen. Alex ist dank ihrer Fähigkeit in der Lage diese Auren zu sehen.

Laut des Leaks wird die erste Episode von „Life is Strange 3“ wieder in einer amerikanischen Kleinstadt spielen. Weiterhin heißt es, dass Entwickler Dontnod Entertainment nicht mehr zuständig ist, sondern mittlerweile das Studio Deck Nine („Life Is Strange: Before the Storm“) die Ruder übernommen hat.