Life is Strange 3: Erste vermeintliche Infos geleakt, Ankündigung könnte in Kürze erfolgen

Vor ziemlich genau einem Monat kam das Gerücht auf, dass Square Enix Life is Strange 3 im Februar 2021 offiziell ankündigen wird. Doch obwohl dieses Gerücht von einigen Brancheninsidern bestätigt wurde, fand eine Vorstellung des Episoden-Adventures bislang nicht statt. Dafür gibt es nun aber einen Leak, der uns erste Details zu der Handlung verrät.

Life is Strange 3: Leak enthüllt erste Details

Laut einem Insider, der sein vermeintliches Wissen im Resetera-Forum geteilt hat, werdet ihr als Spieler die Geschichte einer Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln namens Alex erleben, die dank ihrer Fähigkeit die Gedanken anderer Personen lesen kann.

„Life is Strange 3“ soll zudem wieder aus fünf Episoden bestehen, die alle miteinander verknüpft sind. Interessant ist dabei das Detail, dass wohl jede Person von verschiedenen Farben umgeben sein wird, die ihre Emotionen darstellen. Dies würde zu dem angeblichen Untertitel von „Life is Strange 3“ passen: „True Colors“. Die erste Episode spielt dabei wieder in einer amerikanische Kleinstadt. Aber nicht im pazifischen Nordwesten, sondern entweder im Mittleren Westen oder im Süden von Amerika. Musik soll in dem Adventure ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Außerdem verstärkt sich das Gerücht, dass bei „Life is Strange 3“ wirklich nicht mehr Entwickler Dontnod Entertainment, sondern Deck Nine („Life Is Strange: Before the Storm“) das Ruder in der Hand hat. Mit der Ankündigung von „Life is Strange 3“ dürfte in Kürze zu rechnen sein.

Gibt es ein Wiedersehen mit Max und Chloe?

Abseits dessen gibt es zudem das Gerücht, dass sich neben „Life is Strange 3“ noch ein weiterer Ableger der Reihe in Arbeit befindet, in dem Max und Chloe ein Wiedersehen feiern werden. Dieses Spiel soll sich angeblich in der Vorproduktion befinden. Da der Insider dazu aber seit Monaten nichts mehr gehört hat, könnte das Adventure möglicherweise bereits eingestellt worden sein. Square Enix hat diese Gerüchte bislang nicht offiziell kommentiert.