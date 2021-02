Möglicherweise wird Square Enix in diesem Monat Life is Strange 3 offiziell ankündigen. Zwar gibt es dazu noch keine offizielle Aussage seitens des Publishers, die diese Aussage bestätigen würde, dafür aber den Hinweis des Insiders Navtra im Resetera-Forum.

Square Enix werde in den kommenden Wochen gleich mehrere große Ankündigungen machen. Dazu zählt unter anderem die neue Erweiterung für Final Fantasy 14, die den Auftakt dieser Enthüllungen am 5. Februar 2021 im Rahmen eines Events bilden wird.

Life is Strange 3: Dontnod Entertainment nicht mehr für Entwicklung zuständig?

Etwas später dürfte es schließlich für Fans des Episoden-Adventure Life is Strange spannend werden. Für den dritten Ableger wird übrigens wohl nicht mehr der französische Spieleentwickler Dontnod Entertainment das Ruder in den Händen halten, sondern stattdessen das Studio Deck Nine, das in der Vergangenheit bereits für „Life is Strange: Before the Storm“ verantwortlich war. Weitere Infos rund um dieses Thema gibt es bislang nicht. Wir werden euch hier auf PlayCentral.de aber natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.