Let’s Dance 2023: Knossi, Julia Beautx und mehr: Diese Influencer sind dabei

Mitte Februar 2023 startet die mittlerweile bereits 16. Staffel von Let’s Dance auf dem deutschsprachigen Privatsender RTL. Das Teilnehmerfeld ist wie gewohnt bunt durcheinandergewürfelt und besteht in diesem Jahr sogar aus einem der bekanntesten, deutschen Twitch-Streamer und dem selbsternannten „König des Internets“.

Wer sich ein wenig mit YouTube und Twitch befasst oder zum Beispiel die vor Kurzem beendete 2. Staffel von 7 vs. Wild geschaut hat, wird ihn in jedem Fall kennen: Jens „Knossi“ Knossalla. Der 36-Jährige hielt nicht nur volle sieben Tage auf einer tropischen Insel in Panama durch, sondern wird zum Start von Let’s Dance ab dem 17. Februar 2023 am Freitagabend auch das Tanzbein schwingen.

Das sind die Teilnehmer/innen von Let’s Dance 2023

Damen:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

YouTuberin und Unternehmerin Sally Özcan

Schauspielerin, YouTuberin und Moderatorin Julia Beautx

Model Alex Mariah Peter

Schauspielerin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste

Singer/Songwriterin und Botschafterin Natalia Yegorova (ehemals Klitschko)

Herren:

YouTube- und Twitch-Star Knossi

Mentalist und Autor Timon Krause

Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy

Creative Content CreatorYounes Zarou

Sternekoch Ali Güngörmüş

Handballspieler Michael „Mimi“ Kraus

Comedian Abdelkarim

Die zwei letzten teilnehmenden Promis werden von dem Sender in Kürze bekannt gegeben.

Let’s Dance 2023: Wie weit wird Knossi kommen?

Zwar konnte Knossi bei 7 vs. Wild Panama einen sehr starken vierten Platz erringen, bei Let’s Dance wird der Entertainer in körperlicher Hinsicht aber womöglich ebenfalls an seine Grenzen stoßen. Schließlich müssen die Stars über viele Wochen hartes Tanztraining über sich ergehen lassen, um jeden Freitag einen gelungenen Auftritt hinzulegen und die Jury sowie das Publikum von sich zu überzeugen.