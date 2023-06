7 vs. Wild Staffel 3: Knossis Angst vor wilden Bären – „Das ist kein Spaß“

Die Teams der dritten Staffel 7 vs. Wild stecken mitten in ihren Vorbereitungen. Knossi hat sich in einem seiner letzten Streams mit Ausrüstung und Kleidung eingedeckt. Dabei hat er sich Hilfe von Vorjahressieger Otto Karasch geholt. Der Ex-Soldat war schon mehrfach in Kanada unterwegs und erzählt von seinen Begegnungen mit Bären. Bei Knossi schrillen die Alarmglocken.

7 vs. Wild: „Jedes zweite Team wird Bären treffen“

Knossi will sich bestmöglich auf seine Zeit bei „7 vs. Wild“ vorbereiten. Neben der Ausrüstung gehört auch viel theoretisches Wissen dazu. Dafür hat er sich Otto Karasch ins Boot geholt. In ihrem Gespräch kommt unter anderem das Thema Bären auf.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Der 36-Jährige Streamer hat besonders viel Angst vor den in Kanada lebenden Tieren. Bei seinem Teamkollegen Sascha Huber sei die Panik wohl noch schlimmer. Statt seinen Freund zu beruhigen, spricht Otto offen und ehrlich über die Möglichkeit einen Bären zu treffen.

„Statistisch wird jedes zweite Team auf jeden Fall auf einen Bären treffen. In Kanada, ja. Ich hatte keine Tour, wo ich nicht mindestens einen Bären gesehen hab.“

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Die beiden scherzen noch darüber, dass Knossi und Sascha klären müssen, wer sich opfert, sollte ein Bär angreifen. Aber wie verhält man sich bei einer solchen Begegnung richtig?

Was tun, wenn mir ein wilder Bär gegenübersteht?

Wenn die Wahrscheinlichkeit auf einen Bären zu treffen so hoch ist wie in Kanada, ist es wichtig zu wissen, wie man sich verhalten muss. Die wichtigste Regel ist ruhig bleiben. Leichtert gesagt als getan, aber wer ruhig bleibt hat einen klareren Kopf und kann Situationen besser einschätzen.

Gerade ein Bär, der Menschen nicht kennt, hat selbst auch Respekt vor der Situation und zieht lieber weiter. Zusätzlich können Menschen durch lautes Reden und Lachen auf sich aufmerksam machen. Dinge auf den Bären zu werfen ist eher kontraproduktiv, da der sich bedroht fühlen und angreifen könnte.

Bären sind scheu und flüchten vor ihnen unbekannten Situationen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff ist daher generell eher gering. Sollte es trotzdem dazu kommen rät der WWF dazu, sich auf den Boden zu legen, Kopf und Nacken mit den Händen zu schützen und sich tot zu stellen.