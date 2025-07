Kostenloses RPG Seraph – Nur 5 Tage auf Steam, dann ist es weg

Ein kostenloses Rollenspiel auf Steam, Seraph: In the Darkness, wird in wenigen Tagen für immer entfernt. Ab dem 24. Juli 2025 ist das Spiel nicht mehr verfügbar, was bedeutet, dass du als PC-Nutzer nur noch fünf Tage Zeit hast, um es deiner Bibliothek hinzuzufügen. Für die Besitzer eines Steam Decks bleibt die Kompatibilität ungewiss, da Valve keine offiziellen Informationen dazu bereitstellt.

Das Spiel wurde erst am 6. März 2025 auf Steam veröffentlicht und steht nun kurz vor seiner Abschaltung. Weder der Entwickler Seraph Studio noch der Publisher Cherry Credits haben bisher erklärt, warum das RPG von der Plattform genommen wird. Es wird jedoch vermutet, dass das Spiel mehr Kosten verursacht, als es Einnahmen generiert. Der Empfang des Spiels war nicht besonders positiv, was sich in einer „Gemischten“ Bewertung nach 739 Nutzerbewertungen widerspiegelt. Die Ankündigung der Abschaltung hat zudem zu einem Anstieg negativer Bewertungen geführt, da viele Spieler, die in das RPG investiert haben, nun vor dem Nichts stehen.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf die plötzliche Abschaltung? Die plötzliche Entscheidung, das Spiel vom Markt zu nehmen, hat bei vielen Spielern für Unmut gesorgt. Die Spielergemeinschaft zeigt sich enttäuscht, insbesondere diejenigen, die Geld investiert haben. Die Enttäuschung ist nachvollziehbar, da es keine Informationen über eine Rückerstattung gibt und unklar bleibt, wie es mit der IP oder dem Studio weitergeht.

Ein offizielles Statement zur Abschaltung lautet:

“Vielen Dank für eure begeisterte Teilnahme und Unterstützung während dieser Saison von Seraph. Da wir uns dem Ende der aktuellen Saison nähern, möchten wir euch über den offiziellen Saisonabschluss und die geplante Abschaltung der Spielserver informieren.”

Die Zukunft von Seraph Studio

Was sind die nächsten Schritte für Seraph Studio? Seraph Studio plant, weiterhin an neuen Inhalten zu arbeiten, wie es in ihrem Statement heißt.

“Wir danken allen Spielern, dass sie Teil dieser Saison waren. Das Entwicklungsteam wird weiterhin daran arbeiten, reichhaltigere und qualitativ hochwertigere Inhalte in der Zukunft zu liefern.”

Trotz dieser Ankündigung bleibt unklar, welche konkreten Pläne das Studio verfolgt.

Da dies das erste Spiel von Seraph Studio und Cherry Credits ist, stellt sich die Frage, ob die Entscheidung, das Spiel zu entfernen, ein schlechtes Omen für zukünftige Projekte ist. Bisher haben weder Entwickler noch Publisher weitere Informationen bereitgestellt, aber es bleibt abzuwarten, ob sich die Lage ändern wird.

Fazit und Ausblick

Was bedeutet das für dich als Gamer? Wenn du das Spiel noch nicht deiner Sammlung hinzugefügt hast, bleibt dir nur noch wenig Zeit. Die Unklarheit über die Zukunft von Seraph: In the Darkness und die fehlenden Informationen zur Kompatibilität mit dem Steam Deck machen die Entscheidung schwierig. Während einige auf eine Rückerstattung hoffen, bleibt das Schicksal der IP vorerst ungewiss.

Was hältst du von der plötzlichen Abschaltung und dem Vorgehen der Entwickler? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!