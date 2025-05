Kostenlose PS Plus Spiele im Juni 2025 – NBA 2K25, Alone in the Dark und mehr

PlayStation Plus hat die neuen kostenlosen Spiele für Juni 2025 enthüllt, und es gibt wieder einiges zu entdecken. Jeden Monat erhalten Abonnenten von PlayStation Plus eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die sie herunterladen können. Während viele Titel des PS Plus-Katalogs ein Premium- oder Extra-Abonnement erfordern, sind die monatlichen kostenlosen PS Plus-Spiele für alle Abonnenten verfügbar. Dazu gehören auch diejenigen, die sich für PS Plus Essential angemeldet haben, um Baldur’s Gate 3 im Online-Crossplay mit Freunden zu genießen.

Die Spiele für Juni 2025 sind ab dem 28. Mai für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar. Wie alle monatlichen Spiele auf PS Plus sind auch die neuen Juni-Zugänge kostenlos herunterladbar. Solange du ein Abonnement bei PlayStation Plus hast, bleiben sie in deiner Bibliothek. Es lohnt sich also, alle interessanten Spiele herunterzuladen, auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du sie im Juni spielen wirst. Obwohl die Bibliothek dieses Monats technisch am 28. Mai beginnt, erscheinen die meisten Spiele der Liste offiziell erst am 3. Juni.

NBA 2K25 und andere Highlights

Welche Spiele sind im Angebot? Ab dem 3. Juni können PS4- und PS5-Besitzer NBA 2K25 genießen. Dies ist der neueste Basketball-Ableger der 2K Sports-Serie, bei dem du deine eigene NBA-Dynastie aufbauen kannst. Es gibt sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspielermodi, die dir die Kontrolle über dein dynamisches Basketballteam aus All-Stars geben.

Ein weiteres Highlight ist „Alone in the Dark (2024)“ für die PS5. Wenn du nach einem neuen Survival-Horror-Videospiel suchst, ist „Alone in the Dark“ die Antwort von 2024 auf den originalen Titel von 1992. Tauche ein in eine schaurige Einzelspieler-Erzählung, in der du die Geheimnisse der Derceto Mansion aufdeckst.

Spannende Abenteuer und Erweiterungen

Welche weiteren Spiele sind verfügbar? Bomb Rush Cyberfunk ist eine weitere Ergänzung zur kostenlosen PS Plus-Bibliothek ab dem 3. Juni. Dieses Action-Adventure-Platformer-Spiel aus dem Jahr 2023 lässt dich durch New Amsterdam skaten und radeln, um Chaos zu stiften und rivalisierende Gangs herauszufordern. Es ist ein solider Titel, den du ausprobieren solltest, während du auf Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 wartest.

Bereits am 28. Mai erscheint Destiny 2: The Final Shape. Diese storyzentrierte Erweiterung für das Free-to-Play-Spiel Destiny 2 lässt Spieler gegen den drohenden Weltuntergang kämpfen. Viele Fans halten es für die beste Kombination der Elemente von Destiny 2 und machen es zu einem unverzichtbaren Teil der Serie.

Ein abwechslungsreicher Monat für PlayStation Plus

Warum lohnt sich das PS Plus-Abonnement im Juni? Wie gewohnt gibt es eine gute Mischung aus Spielstilen und Genres, die es im Juni 2025 bei den kostenlosen PlayStation Plus-Spielen zu entdecken gilt. Vergiss nicht, dass du noch ein paar Tage Zeit hast, um die kostenlosen Spiele vom letzten Monat zu beanspruchen, bevor sie auslaufen.

Diese neuen Spiele kommen zusätzlich zu den Titeln, die in den PS Premium- und PS Extra-Spielkatalog aufgenommen werden, und machen den Juni zu einem großartigen Monat für Gamer. Welche Spiele fügst du diesen Monat deiner Bibliothek hinzu? Wie haben dir die Ergänzungen vom letzten Monat gefallen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!