Kostenlos auf Steam – Black Desert bis Juli 2025 gratis zocken

Steam hat eine aufregende Ankündigung für alle PC-Gamer: Für eine begrenzte Zeit kannst du das MMORPG Black Desert kostenlos herunterladen. Das Spiel, das normalerweise 10 Euro kostet, bietet Hunderte von Stunden an Spielinhalten, die dich in eine lebendige Fantasy-Welt entführen. Das Angebot gilt bis zum 10. Juli 2025, also solltest du schnell zugreifen, wenn du dieses Angebot nutzen möchtest.

Was ist Black Desert?

Was macht Black Desert besonders? Black Desert Online ist ein Sandbox-orientiertes Fantasy-MMORPG, das von Pearl Abyss entwickelt wurde. Das Spiel zeichnet sich durch sein actionbasiertes Kampfsystem aus, das manuelles Zielen und freie Bewegung erfordert. Du kannst dich auf große PvP-Schlachten sowie auf Berufe wie Angeln, Handeln und Kochen einlassen.

Die Welt von Black Desert ist dynamisch und bietet ein Wetter- und Tag-Nacht-System, das das Gameplay beeinflusst. Zum Beispiel können manche Nicht-Spieler-Charaktere nachts nicht verfügbar sein, und Monster droppen mehr Beute.

Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Wo kann ich Black Desert spielen? Während Black Desert auf Steam für PC kostenlos ist, bleibt es auf anderen Plattformen wie der PlayStation 5 und Xbox Series X/S kostenpflichtig. Die verschiedenen Versionen des Spiels, wie Black Desert Mobile und Black Desert Online, variieren je nach Region und Plattform.

Obwohl das Spiel auf dem Steam Deck als „nicht unterstützt“ gelistet ist, bedeutet das nicht, dass es unspielbar ist. Allerdings könnten einige Funktionen auf Valves Handheld nicht optimal funktionieren.

Community-Feedback und Bewertungen

Wie wird Black Desert von der Community bewertet? Black Desert hat seit seiner Veröffentlichung 20 Millionen Spieler angezogen, jedoch sind die Meinungen gemischt. Auf Steam hat das Spiel eine „Größtenteils positiv“-Bewertung, basierend auf über 59.000 Bewertungen. Dennoch gibt es fast 15.000 Nutzer, die das Spiel negativ bewertet haben.

Diejenigen, die sich auf Black Desert einlassen, sollten sich darauf einstellen, möglicherweise Tausende von Stunden in das Spiel zu investieren, um es vollständig zu erleben. Die Spieler werden von atemberaubenden Grafiken und einer fesselnden Geschichte begleitet, die es zu entdecken gilt.

Fazit und deine Meinung

Black Desert bietet eine beeindruckende Menge an Inhalten und Möglichkeiten, sich in eine lebendige Welt zu stürzen. Ob du an intensiven Kämpfen oder an der Pflege von Berufen interessiert bist, das Spiel hat für jeden etwas zu bieten. Nutze die Chance, es kostenlos auf Steam zu ergattern!

Was hältst du von dem Angebot, Black Desert kostenlos zu spielen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!