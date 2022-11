Knossi will 7 vs. Wild verklagen: Scherz auf Kosten von Stefan Raab

Knossi hat am Wochenende einen Advents-Stream veranstaltet, bei dem er einige Gäste eingeladen hat. Unter anderem waren auch Starletnova und Sascha Huber dabei, mit denen er an der Survival-Sendung 7 vs. Wild teilgenommen hat. Als das Thema kurz aufkommt, sagt Knossi scherzhaft, dass er „7 vs. Wild“ verklagen will.

Das ist eindeutig eine Anspielung an Stefan Raab, der Trymacs für ein Event abgemahnt hat. Wir erklären euch die Zusammenhänge.

Scherz: Knossi will 7 vs. Wild auf 500.000 Euro verklagen

Zu Beginn des Streams auf Twitch, kommt kurz das Thema „7 vs. Wild“ auf. Sie reden darüber, welchen wilden Tieren sie bereits begegnet sind. Besonders über das Krokodil an Joris Spot sind alle erschrocken. Was da alles hätte passieren können.

Knossi selbst beginnt damit, dass das Eingehen von solchen Risiken eine Klage nach sich ziehen wird.

„An der Stelle nochmal, Max und Johannes, das hat noch ein Nachspiel. [Ich verklage euch] auf 500.000 Euro. Damit so eine Show dann nicht mehr online geht, die ursprünglich auch mal meine Idee war.“

Diese offensichtlich scherzhaft gemeinte Androhung einer Klage ist ganz deutlich ein Seitenhieb in Richtung Stefan Raab. Der Bezug auf die Summe der Strafe und dem Beanspruchen eines Formats machen das deutlich.

Stefan Raab mahnt Trymacs wegen Eisfußball-Event ab

Trymacs wollte Ende dieses Jahres den Kick auf Eis veranstalten. Das Konzept hat sehr an die Eisfußball-Events von Stefan Raab erinnert. Dieser hat sich nun anwaltlich an Max und seine Partner gewendet. Das Projekt darf weder produziert, noch durchgeführt, noch beworben werden.

Trymacs soll dazu die Anwaltskosten in Höhe von 500.000 Euro zahlen. Wer wissen möchte, wie der Streamer darauf reagiert hat, kann sich unseren ausführlichen Beitrag dazu anschauen.