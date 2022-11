Stefan Raab stoppt Kick auf Eis von Trymacs, 500.000 Euro Strafe drohen

Viele haben Trymacs bereits als den neuen Stefan Raab bezeichnet. Seine geplanten Events erinnern teilweise sehr an die der TV Total-Ikone. Dem echten Stefan Raab scheint das allerdings gar nicht zu gefallen. Gegen den Kick auf Eis ist Raab mit seiner Firma anwaltlich vorgegangen und hat das Event verboten.

Stefan Raab: Anwaltsschreiben inklusive 500.000 Euro Strafe

Vor einigen Wochen hatte Trymacs auf Twitter angekündigt ein Eisfußball-Event zu veranstalten. Ende Dezember sollte es in der Lanxess Arena soweit sein. Über 1000 Tickets sind in der Zwischenzeit verkauft worden. Bereits damals hatten viele berichtet, dass das alles sehr an Stefan Raabs Eisfußball erinnert.

Der hat sich zusammen mit seiner Firma RaabTV nun bei Trymacs und seinen Partnern anwaltlich gemeldet. Das Turnier darf weder durchgeführt noch beworben werden. Zudem sei eine Strafe von 500.000 Euro zu zahlen.

„Sie haben von uns verlangt, das geplante „Kick auf Eis“-Event nicht durchzuführen, nicht zu produzieren und auch nicht zu bewerben. […]Nichtsdestotrotz ist das Risiko zu groß und da sitzen wir einfach am kürzeren Hebel.“

Trymacs reagiert auf der einen Seite mit Unverständnis. Er ist der Meinung, dass sich niemand eine Sportart patentieren lasssen kann. Trotzdem möchte er mit der TV-Ikone in den Dialog treten: „Stefan Raab, meld dich sehr sehr gerne bei mir. Das muss irgendwie funktionieren.“

Neuer Plan: Hallenfußball ohne Eis

Trymacs und seine Partner geben sich geschlagen. Ein Event findet trotzdem statt. Datum und Ort bleiben gleich, nur die Eisfläche fällt weg. Zusätzlich zum Hallenfußball sind kleinere Minispiele geplant wie Bubble-Fußball und ein riesiger Tischkicker.

Das Turnier findet mit allen geplanten Teilnehmer*innen statt. Die Teamkapitäne sind MontanaBlack, EliasN97, Fritz Meinecke, MckyTV, Trymacs und Knossi.

Alle verkauften Karten sind weiterhin gültig. Wer sich bereits ein Ticket gekauft hat, dieses aufgrund der Programmänderung aber nicht mehr haben möchte, kann es problemlos zurückgeben.