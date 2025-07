Killer Frequency – Das übersehene Horror-Juwel im PS Plus November 2024

PlayStation Plus Nutzer sind sich einig, dass ein bestimmtes kostenloses Spiel viel zu wenig Beachtung findet. Dieses Spiel wurde im November 2024 zu PS Plus Extra und PS Plus Premium hinzugefügt, geriet jedoch durch größere Neuzugänge wie GTA 5, Dying Light 2, Chivalry 2 und Like a Dragon: Ishin in den Hintergrund. Laut PlayStation Plus Abonnenten auf Reddit sollte es jedoch nicht übersehen werden.

Ein aktueller Beitrag auf der PlayStation Plus Reddit-Seite fragt andere Abonnenten auf PS4 und PS5, welches Spiel im Dienst am meisten übersehen wird. Viele Spiele wurden genannt, aber eines erhielt besonders viel Zustimmung. Zwei Spiele wurden dabei über 100 Mal positiv bewertet, aber eines davon erhielt fast 400 Stimmen. Dieses Spiel ist Killer Frequency.

Was macht Killer Frequency so besonders?

Warum verdient Killer Frequency mehr Aufmerksamkeit? Killer Frequency ist ein First-Person-Horror-Puzzle-Spiel von Team17, das 2023 veröffentlicht wurde. Es erhielt auf Metacritic eine solide Bewertung von 82. Besonders die Nutzerbewertungen sind noch höher, was sich auch in seiner Beliebtheit auf Reddit widerspiegelt. Auf Steam hat das Spiel eine Zustimmungsrate von 93% bei denjenigen, die es gespielt und bewertet haben.

Die Geschichte spielt im Jahr 1987 in der Kleinstadt Gallows Creek. Du schlüpfst in die Rolle des ehemaligen Radio-DJs Forrest Nash, der live auf Sendung ist, während ein Serienmörder die Stadt terrorisiert. Deine Aufgabe ist es, Rätsel zu lösen, um Anrufern zu helfen, dem Mörder zu entkommen. Laut einem PS Plus Abonnenten auf Reddit:

Killer Frequency ist möglicherweise das unterhaltsamste Spiel, das ich mit PS Plus gespielt habe.

Die Rezeption und Verfügbarkeit

Wie wurde Killer Frequency von Kritikern aufgenommen? Killer Frequency erhielt überwiegend positive Kritiken. Kritiker lobten das Gleichgewicht zwischen Spannung und humorvollem Horror. Besonders hervorgehoben wurden das Gameplay und die Puzzleelemente, die an klassische Slasher-Filme erinnern. Spieler müssen Anrufe von Opfern entgegennehmen und sie bei der Flucht vor dem Mörder unterstützen, indem sie Rätsel lösen.

Derzeit ist Killer Frequency in der PS Plus Extra und PS Plus Premium Bibliothek verfügbar. Wie lange es in diesen Stufen von PS Plus bleibt, ist ungewiss, aber solange es verfügbar ist, sparst du dir den Kaufpreis von 25 Euro.

Ein Blick auf die Handlung

Was erwartet dich in der Handlung von Killer Frequency? In diesem Horror-Adventure musst du in der Rolle von Forrest Nash, einem ehemaligen großen Radio-DJ, Anrufe von Einwohnern der Stadt Gallows Creek entgegennehmen, die von einem mysteriösen Mörder verfolgt werden. Dein Ziel ist es, sie durch das Lösen von Rätseln zu retten. Die Handlung ist inspiriert von Slasher-Filmen und enthält zahlreiche Anspielungen auf bekannte Horrorfilme.

Wie siehst du Killer Frequency? Hast du es bereits ausprobiert oder planst du, es zu spielen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!