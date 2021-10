Kena: Bridge of Spirits – So löst ihr das Rätsel beim Fischerschrein (Guide, Lösung)

In Kena: Bridge of Spirits müsst ihr so einige Rätsel lösen und beim Fischerschrein erwartet euch eine der härtesten Kopfnüsse im Spiel. Ihr müsst die Feuer an vier Steinsäulen entfachen, sollt dabei aber in einer bestimmten Reihenfolge vorgehen. Wir verraten euch, was zu tun ist.

Kena: Bridge of Spirits Guide – Das Rätsel am Fischerschrein gelöst

Im Vergessenen Wald müsst ihr während der Hauptstory drei Schreine befreien. Einer davon ist der Fischerschrein. Dort erwartet euch ein Rätsel, das es zuerst zu lösen gilt. Um den Schrein herum sind vier kleine Steinsäulen platziert. Mit Pfeilschüssen auf den angebrachten blauen Kristallen sollt ihr Flammen auf den Säulen entfachen. Schießt ihr aber einfach nur reihum alle Steinsäulen an, passiert gar nichts.

© Ember Lab

Des Rätsels Lösung: Ihr müsst die Steinsäulen in einer bestimmten Reihenfolge treffen. Und die ist erstmal gar nicht so leicht ersichtlich. Die Entwickler von Ember Lab haben euch aber einen Hinweis beim Schrein dagelassen. Ihr habt den Hinweis nicht entdeckt? Nun, der ist auf den ersten Blick auch schnell zu übersehen.

Schaut euch die Kerzen am Schrein an: Direkt am Schrein sind vier Gruppen von Kerzen platziert. Jeweils mit einer aufsteigenden Anzahl von 1 bis 4. Die Kerzen verraten euch die richtige Reihenfolge, in der ihr die Kristalle an den Steinfackeln mit euren Pfeilen treffen müsst.

© Ember Lab

In dieser Reihenfolge müsst ihr schießen

Fackel #1: Direkt rechts hinter dem Schrein.

© Ember Lab

Fackel #2: Vor dem Schrein. Wenn ihr euch umdreht auf der rechten Seite vom großen Baum.

© Ember Lab

Fackel #3: Dieses Mal auf der linken Seite vom großen Baum, am anderen Flussufer.

© Ember Lab

Fackel #4: Dreht euch um, sodass ihr wieder in Richtung Schrein schaut. Die letzte Fackel befindet sich auf der linken Seite hinter dem Schrein.

© Ember Lab