Inside für kurze Zeit günstig – Hol dir das preisgekrönte Puzzle-Abenteuer!

Das Spiel Inside, das 2016 von Playdead entwickelt und veröffentlicht wurde, ist derzeit für nur 1,99 Euro im Steam Store erhältlich. Dieses Angebot gilt jedoch nur für kurze Zeit und läuft am 17. August 2025 um die Mittagszeit aus. Danach kehrt der Preis auf die üblichen 20 Euro zurück. Inside ist bekannt für seine einzigartige Atmosphäre und hat 2016 mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter Best Art Direction und Best Independent Game bei den Game Awards.

Was macht Inside so besonders?

Warum solltest du Inside ausprobieren? Inside ist ein Puzzle-Plattformspiel, das dich in eine dystopische Welt entführt. Du steuerst einen namenlosen Jungen, der durch eine düstere Umgebung navigiert, Rätsel löst und Gefahren ausweicht. Das Spiel ist bekannt für seine beeindruckende Grafik und die subtile Verwendung von Farbe und Sound, um eine immersive Erfahrung zu schaffen. Es bietet eine Spielzeit von etwa drei bis vier Stunden, die jedoch durch die hohe Qualität der Präsentation und des Gameplays mehr als ausgeglichen wird.

Inside ist der spirituelle Nachfolger von Limbo, einem weiteren beliebten Spiel von Playdead, das ebenfalls im Angebot ist. Für diejenigen, die die Entwicklung von Playdead verfolgen möchten, gibt es die Möglichkeit, beide Spiele für insgesamt nur 2,98 Euro zu erwerben. Limbo ist für 0,99 Euro erhältlich und bietet eine ähnliche, wenn auch weniger raffinierte Erfahrung.

Weitere Spiele im Steam Sale

Welche anderen Spiele sind im Angebot? Neben Inside gibt es noch zahlreiche andere Spiele, die im Steam Sale stark reduziert sind. Hier ist eine Auswahl der Spiele, die du für nur 2 Euro oder weniger erwerben kannst:

Beat Cop – 1,49 Euro

Beholder 3 – 1,79 Euro

City of Brass – 1,99 Euro

Crime Boss: Rockay City – 1,99 Euro

Grow Home – 1,99 Euro

Just Cause – 0,97 Euro

Just Cause 2 – 1,49 Euro

Limbo – 0,99 Euro

Mini Ninjas – 1,49 Euro

Moonlighter – 1,99 Euro

Pinstripe – 1,49 Euro

Resident Evil Revelations 2 – 1,49 Euro

Revelations 2 – 1,49 Euro SteamWorld Dig – 0,99 Euro

SteamWorld Dig 2 – 1,99 Euro

The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut – 1,49 Euro

Inside und Limbo im Vergleich

Was verbindet Inside und Limbo? Beide Spiele stammen von dem Entwicklerstudio Playdead und sind bekannt für ihre düstere Atmosphäre und innovativen Spielmechaniken. Während Limbo 2010 veröffentlicht wurde und durch seine minimalistische Grafik und das „Trial and Death“-Gameplay auffällt, führt Inside diese Konzepte weiter und bietet eine noch intensivere Spielerfahrung. Inside nutzt eine 2.5D-Ansicht und eine realistischere Darstellung von Gefahren, was es zu einem ernsteren und erwachseneren Spiel macht.

Beide Spiele sind Beispiele dafür, wie Indie-Titel die Gaming-Welt beeinflussen können. Sie zeigen, dass nicht nur große Produktionen in der Lage sind, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Wenn du Interesse an atmosphärischen Puzzle-Plattformern hast, ist dieses Angebot eine großartige Gelegenheit, beide Spiele zu einem unschlagbaren Preis zu erleben.

Was hältst du von diesen Angeboten? Planst du, eines der Spiele zu kaufen?