Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Überraschung: Noch ein spielbarer Charakter! Neuer Story-Trailer

Der neuste Streich von Nintendo bezieht sich auf ein weiteres Warriors-Abenteuer im Zelda-Universum. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wird die Geschehnisse aufzeigen, die bereits in The Legend of Zelda: Breath of the Wild angeschnitten wurden.

In diesem Prequel werden wir in die Haut von Link, Zelda und die vier Recken Hyrules gesteckt, um die Verheerung abzuwenden, die vor über 100 Jahren stattfand.

Nintendo hat nun einen neuen Trailer zum Spiel geteilt, der so einiges in petto hat. Im Rahmen der TGS 2020 gibt es jetzt einen brandheißen Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Wie der Titel des Trailers andeutet, „Hyrule Warriors: Age of Calamity – Champions Unite!“ sehen wir im Trailer die vier Recken Mipha, Daruk, Urbosa, Revali, die sich mit Link für den großen Kampf verbünden.

Wir erhalten einen kleinen Einblick, wo so alles gekämpft wird und sogar, wie die junge Impa aussieht, die wir aus BotW kennen.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Eine kleine Überraschung

Und wo wir grad beim Thema Impa sind – Nintendo hat in der rund zweistündigen Präsentation bestätigt, dass wir im Roster der spielbaren Charaktere auch Impa begrüßen dürfen! Ihr habt richtig gehört, wir dürfen die Impa in junger Form ebenfalls in „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ spielen.

© Nintendo

In der Präsentation haben sie auch schon erstes Gameplay gezeigt und wie wir es schon in BotW geahnt haben, war vor 100 Jahren mit Impa nicht gut Kirschen essen. Ein Glück also, dass sie auf unserer Seite steht!

Ob Zelda, Link, Mipha, Daruk, Urbosa, Revali oder Impa, das Gameplay wirkt schon jetzt abwechslungsreich und differenziert in Hinsicht auf die einzelnen Charaktere. Und all das gepaart mit einer vollwertigen Zelda-Story? Da dürften sogar Nicht-Fans der Warriors-Spiele hellhörig werden.

„Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ erscheint am 20. November 2020 für die Nintendo Switch. Ihr könnt den neuen Zelda-Titel schon jetzt beim präferierten Onlineshop vorbestellen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier in der Übersicht:

Werdet ihr das Game ausprobieren oder kann nicht mal Zelda dafür sorgen, dass ihr ein Warriors-Titel zockt? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!