Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Krogs (Koroks) kehren zurück!

In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wird es einige Features geben, die verschwinden wie die zerstörbaren Waffen, und es wird Details geben, die direkt aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild übernommen werden. Dazu zählt unter anderem die Kraft der Shiekah oder noch ein ganz anderes, spezifisches Detail, das jetzt enthüllt wurde.

Koroks und ihre Nüsse finden

In BotW gab es nämlich ein kleines Feature, das auf ganz Hyrule zum Suchen einlud. Die sogenannten Koroks (Waldgeister), die wir noch aus The Legend of Zelda: The Wind Waker kennen, hatten sich auch im Nintendo Switch-Spiel überall auf der Karte versteckt und wenn man sie gefunden hatte, winkten sogenannte Deku-Nüsse als Belohnung. In Deutschland werden sie übrigens Krogs und ihre Nüsse als sogenannte Krog-Samen bezeichnet.

Die Waldgeister, die zumeist um den Großen Deku-Baum im Wald der Krogs herum leben, werden auch in „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ eine Rolle spielen. Schon vor 100 Jahren, also vor der Zeit, die wir in BotW mit Link und Zelda verbracht haben, trieben sie in Hyrule ihr gespenstiges Unwesen.

Dabei werden sie wohl auch im Prequel die eine oder andere Nuss für uns parat haben, die wir dann wohl erneut bei Hestu (Maronus) eintauschen können. Dieser Charakter kehrt nämlich auch zurück. Letzteres wurde noch nicht offiziell bestätigt.

The Hyrule you know, a story you don’t – meet familiar faces, discover hidden surprises and use Sheikah powers in ways you’ve never seen before!#HyruleWarriors: Age of Calamity arrives on 11/20. pic.twitter.com/T0jJ2FcyvU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 19, 2020

Offen bleibt die Frage, ob Hestu dann auch wie in BotW unser Inventar vergrößert oder ob sich Nintendo eine andere Form der Belohnung hat einfallen lassen für das Auffinden der Krogs.

Es könnte natürlich auch sein, dass Hestu sogar noch nachträglich als spielbarer Charakter bestätigt wird. Aber das ist reine Spekulation. Mehr über die spielbaren Charaktere in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erfahrt ihr hier:

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung verwendet bekannte Hyrule-Karte aus BotW