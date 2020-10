Nintendo hat ein paar Details zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung innerhalb der aktuellen Nintendo Treehouse geteilt. Sie haben nämlich neues Gameplay gezeigt, das etwas näher auf einige Mechaniken des Spiels eingeht. So erfahren wir schließlich eine wichtige Änderung, die in Hinsicht auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild das neue Zelda-Spiel begleitet.

Ein Kernfeature in BotW bewirkt, dass die Waffen irgendwann zerbersten, wenn man sie zu häufig verwendet. Und so können selbst die allerstärksten Waffen im Spiel nicht unendlich häufig eingesetzt werden. Man muss sie also mit Bedacht einsetzen. Das Master-Schwert stellt selbstredend eine Ausnahme dar, doch auch das muss irgendwann aus der Hand gelegt werden, da es sich aufladen muss.

Für die einen ist das nervig, für die anderen eine sinnige Gameplay-Mechanik. Der weitreichende Diskurs spricht jedoch für sich. Viele Fans möchten, dass die Mechanik in Breath of the Wild 2 verschwindet oder überarbeitet wird.

Kein Waffenbruch in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Fakt ist jedoch, dass es das in „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ nicht geben wird. Einige dürfte das sicherlich erfreuen.

In einem Warriors-Spiel würde diese Waffenmechanik wohl auch recht wenig Sinn ergeben, so ist der Kampf doch immerhin das oberste Hab und Gut eines Warriors-Spielers. Wenn die Waffen regelmäßig zerbersten würden, wäre das ein ganz klein wenig suboptimal, möchte ich doch meinen.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Überraschung: Noch ein spielbarer Charakter! Neuer Story-Trailer

So oder so haben wir nun die Gewissheit, dass es in „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ nicht dazu kommt. Aber was meint ihr dazu? Seht ihr das eher positiv oder fandet ihr das Suchen neuer Waffen in Breath of the Wild ok? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare und diskutiert mit uns!