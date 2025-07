Hyrule Warriors erhält Altersfreigabe – Release-Datum bald enthüllt?

Die Vorfreude auf Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wächst, nachdem Nintendo kürzlich neue Details zu diesem heiß erwarteten Titel bekannt gegeben hat. Seit der Ankündigung im ersten Nintendo Switch 2 Direct im April 2025 warten Fans gespannt auf ein Veröffentlichungsdatum. Age of Imprisonment ist der dritte Teil in der Hyrule Warriors-Serie und wird als ein Spin-off der beliebten The Legend of Zelda-Reihe beschrieben. Laut der bisherigen Informationen wird das Spiel in der Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) angesiedelt sein.

Neue Details zu Age of Imprisonment

Was sind die neuesten Informationen zu Age of Imprisonment? Ein kürzlich geführtes Interview in der Creator’s Voice-Serie enthüllte, dass das Spiel einige zentrale Aspekte der Zelda-Lore vertiefen wird. Die Handlung soll dabei helfen, Lücken in der Geschichte von Zelda zu schließen. Dies ist besonders spannend für Fans, die bereits durch Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gefesselt waren und nun nach neuem Content dürsten.

Der brasilianische Reporter @Necrolipe berichtete kürzlich, dass Hyrule Warriors: Age of Imprisonment in Brasilien eine Altersfreigabe erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Spiel in diesem Land zu verkaufen. Obwohl dies nicht zwingend bedeutet, dass das Spiel bald veröffentlicht wird, deutet es doch darauf hin, dass ein Veröffentlichungsdatum eher früher als später bekannt gegeben werden könnte.

Spekulationen über das Veröffentlichungsfenster

Wann könnte Age of Imprisonment erscheinen? Vorherige Informationen deuteten auf einen Release „diesen Winter“ hin, jedoch wurde kein genaues Jahr genannt. Dies könnte bedeuten, dass das Spiel entweder Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen könnte. Die kürzlich erfolgte Altersfreigabe in Brasilien lässt jedoch eine Veröffentlichung Ende 2025 wahrscheinlicher erscheinen.

Die Gerüchte um eine bevorstehende Nintendo Direct-Präsentation im Juli intensivieren sich, da viele Fans hoffen, dass dort das Veröffentlichungsdatum von Age of Imprisonment bekannt gegeben wird. Ein Reddit-Nutzer spekulierte in diesem Zusammenhang:

„Ja, Direct nächste Woche.“

Ein Nintendo Direct wäre der ideale Ort, um ein solches Datum zu verkünden, zusammen mit anderen lang erwarteten Ankündigungen für die Nintendo Switch 2.

Erwartungen an das kommende Nintendo Direct

Was könnte das nächste Nintendo Direct beinhalten? Während die Gerüchteküche brodelt, hoffen viele Fans auf weitere Ankündigungen für die Nintendo Switch 2, insbesondere auf ein neues Animal Crossing-Spiel. Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde, hat bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Fans sind gespannt auf weitere Spieleankündigungen.

Die Zeit für ein mögliches Nintendo Direct im Juli läuft ab, doch viele hoffen, dass die Altersfreigabe von Hyrule Warriors: Age of Imprisonment als Beweis für eine bevorstehende Direct-Präsentation dient. Mit nur noch einer Woche im Juli bleibt abzuwarten, ob Nintendo die Gerüchte bestätigt.

