Neuer Zelda-Titel: Kannst du Hyrule Warriors ohne Link erleben?

Im Rahmen der neuesten Nintendo Direct Präsentation wurde ein neuer Trailer für das kommende Spiel Hyrule Warriors: Age of Imprisonment veröffentlicht. Dieses Spiel, das von Koei Tecmo entwickelt wird, bietet Fans der Legend of Zelda-Reihe einen weiteren spannenden Einblick in das Universum von Hyrule. Der Trailer zeigt nicht viel, aber er gibt einige interessante Hinweise auf das, was noch kommen könnte, einschließlich einer mysteriösen Kreation, die am Ende auftaucht.

Interessanterweise bezeichnet Nintendo Hyrule Warriors: Age of Imprisonment als eine „kanonische Geschichte“, was impliziert, dass die Ereignisse des Spiels tatsächlich Teil der offiziellen Erzählung sind, die mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verbunden ist. Während das vorherige Hyrule Warriors-Spiel, Age of Calamity, sich durch Zeitreisen und ein alternatives Universum auszeichnete, scheint dies bei diesem dritten Teil der Serie nicht der Fall zu sein.

Die Rolle von Link in Hyrule Warriors

Wird Link spielbar sein? Eine der größten Fragen rund um Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist, ob Link als spielbarer Charakter auftreten wird. In Tears of the Kingdom war Prinzessin Zelda in der alten Vergangenheit von Hyrule gefangen, so dass es möglich ist, dass Link diesmal nicht dabei ist. Dies wäre das erste Mal, dass der Held in einem Hyrule Warriors-Spiel nicht spielbar ist. Da Zelda bereits im letzten Jahr in Echoes of Wisdom die Hauptfigur war, könnte sie auch diesmal wieder die zentrale Rolle übernehmen.

Allerdings wirft der Teaser am Ende des Trailers eine Menge Fragen auf. Leider gibt der heutige Trailer keinen Hinweis darauf, wann das nächste Hyrule Warriors-Spiel tatsächlich veröffentlicht wird. Nintendo hält sich an das Veröffentlichungsfenster „Winter“, was bedeutet, dass sich seit der ersten Ankündigung nichts geändert hat.

Zukunft der Zelda-Reihe

Was erwartet uns nach Hyrule Warriors? Das nächste Hauptspiel der Zelda-Reihe könnte noch in weiter Ferne liegen. Tears of the Kingdom wurde 2023 auf der ursprünglichen Switch veröffentlicht, und 2024 folgte Echoes of Wisdom als 2D-Eintrag. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment könnte die Lücke füllen und gleichzeitig die Handlung von Tears of the Kingdom vertiefen. Es gibt noch viele Handlungslücken, die Fans gerne aufgeklärt sehen würden, und dieses Spiel könnte genau das leisten, wenn es wirklich kanonisch ist.

Für den Moment müssen Fans jedoch weiterhin auf mehr Informationen zum Spiel warten. Bist du gespannt auf das neue Hyrule Warriors-Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!