Hyrule Warriors: Age of Imprisonment erscheint am 6. Nov 2025 für Switch 2

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment hat offiziell einen Veröffentlichungstermin erhalten. Fans können sich den 6. November 2025 im Kalender markieren, denn an diesem Tag wird das Spiel für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Vorbestellungen sind bereits im Nintendo eShop verfügbar und kosten 69,99 Euro.

Ein neues Abenteuer in Hyrule

Was erwartet dich in Age of Imprisonment? In diesem neuen Hack-and-Slash-Abenteuer, entwickelt von Koei Tecmo in Zusammenarbeit mit Nintendo, erlebst du die Geschichte von Prinzessin Zelda während der Ereignisse von Tears of the Kingdom. Du wirst in die Rolle von Zelda schlüpfen und ihre Abenteuer in der Vergangenheit von Hyrule erleben.

Das Spiel verspricht eine Mischung aus der bekannten Welt der The Legend of Zelda-Serie und dem actiongeladenen Gameplay der Dynasty Warriors-Serie. Spieler können sich auf eine spannende Handlung freuen, die während des Imprisoning War spielt, in dem Zelda zusammen mit König Rauru und Königin Sonia gegen Ganondorf kämpft.

Gameplay-Highlights

Welche neuen Features bietet das Gameplay? Hyrule Warriors: Age of Imprisonment integriert TotK-inspirierte Kampfelemente und neue Story-Elemente, die das Spiel frisch halten sollen. Eine der aufregendsten Ankündigungen ist, dass das Spiel sowohl einen Split-Screen-Koop-Modus als auch die Möglichkeit bietet, über die Switch 2’s Game-Funktion mit Freunden zu spielen, selbst wenn diese das Spiel nicht besitzen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nicht nur die actiongeladenen Kämpfe, sondern auch Zonai-Geräte und spielbare Charaktere wie Zelda und Rauru, die gegen verschiedene Feinde kämpfen. Zudem wird die Nutzung von Konstruktionsmaschinen angeteasert, die neue strategische Möglichkeiten im Spiel eröffnen.

Die Nintendo Switch 2

Was macht die Switch 2 besonders? Die Nintendo Switch 2, veröffentlicht am 5. Juni 2025, bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Sie verfügt über ein größeres Display, mehr internen Speicher und aktualisierte Grafik- und Controller-Features. Mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld-Modus, sowie 4K bei 60 Hz im Dock-Modus, setzt die Switch 2 neue Maßstäbe.

Ein weiteres Highlight ist die GameChat-Funktion, die es ermöglicht, mit Freunden zu chatten und Bildschirme sowie Webcams zu teilen. Die Switch 2 hat sich schnell als Verkaufsschlager etabliert, mit mehr als 5,8 Millionen verkauften Einheiten weltweit bis Ende Juni 2025.

Wichtige Daten im Überblick

Spiel Veröffentlichungsdatum Plattform Preis Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 6. November 2025 Nintendo Switch 2 69,99 €

Deine Meinung zählt!

Freust du dich auf Hyrule Warriors: Age of Imprisonment? Welche Features erwartest du am meisten? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!