Neue Einblicke in Hyrule Warriors Age of Imprisonment für Nintendo Switch 2 enthüllt

Fans der Zelda-Reihe haben Grund zur Freude, denn neue Informationen zu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wurden veröffentlicht. Dieses spannende Spiel ist der dritte Teil der Hyrule Warriors Spin-off-Serie und wird auf der kommenden Nintendo Switch 2 erscheinen. In einem neuen Video auf Nintendos offiziellem YouTube-Kanal, „Creator’s Voice“, gaben die Entwickler Ryota Matsushita und Yosuke Hayashi von Koei Tecmo erste Einblicke in die Verbindung des Spiels zum beliebten Titel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Das Spiel soll die Lücken in der Geschichte von Prinzessin Zelda schließen, insbesondere ihre Zeit in der Vergangenheit. Während Tears of the Kingdom bereits einige Hinweise auf ihre Reise und ihre Konflikte mit Ganondorf gegeben hat, bietet Age of Imprisonment die Gelegenheit, die Erzählung weiter auszubauen. Spieler werden die Möglichkeit haben, aktiv am Imprisoning War teilzunehmen und die vier maskierten Weisen kennenzulernen, wie im neuen Video angedeutet wird.

Verbesserte Spielerfahrung dank Nintendo Switch 2

Welche Verbesserungen bringt die Nintendo Switch 2? Laut Matsushita ermöglicht die neue Konsole, dass eine größere Anzahl an Gegnern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld erscheinen kann. Dies soll das Spiel realistischer und aufregender gestalten. Ein häufig geäußerter Kritikpunkt an Hyrule Warriors: Age of Calamity war die unzureichende Performance, die nun durch die stärkere Hardware der Switch 2 behoben werden soll.

Obwohl die Verbindung von Age of Imprisonment zur offiziellen Zelda-Lore noch unklar ist, scheint das Spiel eine bedeutende Weiterentwicklung gegenüber den vorherigen Hyrule Warriors Spielen darzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo erneut eine alternative Zeitlinie einführt, wie es bei Age of Calamity der Fall war.

Release-Informationen und kommende Titel

Wann erscheint Hyrule Warriors: Age of Imprisonment? Leider wurde im neuen Video kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt. Nintendo hält sich weiterhin mit einem vagen „Winter“-Release-Fenster bedeckt. Dies ist auch bei anderen First-Party-Titeln für die Switch 2 der Fall, abgesehen von Spielen wie Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour und Donkey Kong Bananza.

Es bleibt zu hoffen, dass Nintendo bald konkrete Erscheinungsdaten für die angekündigten Titel bekannt gibt. Dazu gehören vielversprechende Spiele wie Drag x Drive, Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A und Kirby Air Riders.

Wie stehst du zu den neuen Informationen zu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment? Freust du dich auf die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!