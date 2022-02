Horizon Forbidden West: Reliktruine Ruhelose Wildnis erfolgreich abschließen, so geht´s

Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, gibt es in der Open World von Horizon Forbidden West eine Menge zu entdecken. Schätze der Alten wollen gefunden, versunkene Höhlen erkundet und vor allen Dingen Reliktruinen gemeistert werden. Eine dieser Ruinen hört auf den Namen Ruhelose Wildnis und wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr sie erfolgreich abschließt.

Ruhelose Wildnis erkunden: Vorbereitungen treffen

Solltet ihr zu der Art Abenteurer*in gehören, die gerne sofort alles erkunden und die Hauptmission links liegen lassen, haben wir schlechte Nachrichten für euch. Denn diese Reliktruine kann nur komplett abgeschlossen werden, wenn ihr bereits eine bestimmte Ausrüstung euer Eigen nennt, die dazu in der Lage ist, die rot leuchtenden Feuerglimmer zu beseitigen.

Die blumenartigen Hindernisse versperren an einer Stelle in den Ruinen nämlich den Weg und ihr könnt den letzten Raum und damit das Ornament nur erreichen, wenn ihr über den Anzünder verfügt. Wie ihr diese Spezialausrüstung bekommt, verraten wir euch in unserem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Ruhelose Wildnis erkunden

Habt ihr das Areal der Reliktruine im Nordosten des Verbotenen Westens entdeckt, seht ihr bereits die Überreste von einem Gebäude, das ein wenig an ein altes, großes Lagerhaus erinnert. Sucht erst einmal den Südwesten des Gebäudes auf und geht in den verfallenen Hof. Scannt das Areal hier mit eurem Fokus und ihr entdeckt unter anderem eine kurze Leiter.

In der Nähe befinden sich auch einige Fässer, die ihr für etwas Loot zerstören könnt, und dahinter eine lila markierte Nachricht, die euch verrät, dass der Code für die verschlossene Tür im Obergeschoss dem Baujahr der Anlage entspricht.

Fahrt nun die erwähnte Leiter aus, indem ihr mit einem gut gezielten Pfeil die rote Scheibe in der Mitte trefft, springt dann gegenüber der Leiter an die gelbe Halterung an den Überresten der Steinsäule und klettert von dort aus nach oben und schließlich über die Leiter in das nächste Geschoss, wo ihr die besagte verschlossene Tür findet.

Aber eben auch eine weitere Nachricht und dieses Mal erhaltet ihr die Information, dass das Baujahr der Anlage gut leserlich auf der Außenfassade des Gebäudes zu erkennen sein muss. Ein kurzer Check bestätigt dies und unter Berücksichtigung, dass der Zahn der Zeit der Nummer 9 nicht gut getan hat, erhaltet ihr den Code 1923.

Jetzt fehlt nur noch die Schlüsselkarte, für die ihr den nördlichen Teil der Anlage aufsucht. Im Außenbereich entdeckt ihr einen alten Waggon auf Schienen, den ihr mit eurem Greifhaken ziehen könnt. An der Schienengabelung steht wiederum ein Schalter, mit dem ihr die Ausrichtung der Gleise ändert.

Zieht den Waggon an dieser Gabelung vorbei, legt den Schalter um und zieht den Waggon anschließend bis neben das Vordach des Lagerhauses, wo ihr schließlich auf den Waggon und danach auf das Dach klettert. Dort findet ihr die Schlüsselkarte, mit der ihr zu der verschlossenen Tür zurückkehrt.

Habt ihr die Tür mit dem Code 1923 geöffnet, rutscht an dem Seil in das Lagerhaus auf der anderen Seite und beseitigt dort den Feuerglimmer mit eurem Anzünder. Nun müsst ihr den Waggon zurückholen, die Gleisgabelung umstellen und das große Gefährt in die Lagerhalle ziehen, wo ihr es nutzt, um ins Obergeschoss klettern zu können.

So erreicht ihr nicht nur das Ornament, sondern auch einige wertvolle Materialien, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befinden, ebenfalls im oberen Stockwerk. Habt ihr alles eingesammelt, wird Aloy dies entsprechend kommentieren und Ruhelose Wildnis gilt als abgeschlossen. Sollten euch noch Schätze fehlen,s etzt euren Fokus ein, um sie zu finden.