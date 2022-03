Horizon Forbidden West: So besiegt ihr die Kletterkiefer

Die Kletterkiefer feiern ihr Debüt in Horizon Forbidden West. Die wendigen Robo-Äffchen sind aufgrund ihrer guten Kletterfähigkeiten häufig an Bäumen anzutreffen und besitzen starke Nahkampf- und Feuerangriffe. Dieser Guide hilft euch, diese Maschinen zu besiegen.

Horizon Forbidden West: So ihr gegen Kletterkiefer kämpfen

Eine abtrennbare Waffe, die ihr selbst für eure Zwecke benutzen könnt, besitzt der Kletterkiefer leider nicht. Aber dafür könnt ihr ihm mit gezielten Schüssen mächtig viel Schaden machen, indem ihr auf die explosiven Bauteile zielt. So besitzt die Maschine zum Beispiel am Rücken zwei Zünder. Trefft ihr einen der Zünder mit einem Schockpfeil, kommt es zur Elementarexplosion.

Die Erschütterungsbeutel am Kopf (lasst sie euch am besten mit dem Fokus anzeigen) können generell mit genügend Schaden in die Luft gejagt werden. Des Weiteren besitzt der Kletterkiefer an den Beinen jeweils einen Lohebehälter. Zerstört sie mit eurem Waffenarsenal und sie explodieren.

Außerdem ist es hilfreich, durch Abtrennen oder Zerstören bestimmter Bauteile die Fähigkeiten des Gegners zu blockieren. So könnt ihr den Giftgas versprühenden Schweif-Staubwedel an seiner Schwanzspitze mit genügend Reißschaden entfernen. Nicht nur erlangt ihr dadurch eine wichtige Ressource zur Waffen- und Rüstungsverbesserung, ihr könnt außerdem nicht mehr in der Einnahme von Nahrung oder Tränken während des Kampfes behindert werden.

Den Rohstoffscanner, der die Augen des Maschinenaffen schützt, könnt ihr ebenfalls entfernen. Dadurch lässt sich eine gute Schachstelle offenlegen.

Generell eigenen sich Löschwasser-Angriffe gut gegen den Kletterkiefer, während Feuer und Plasma nicht so viel Schaden austeilen. Die Überbrückung lässt sich bei der Chi-Bruststätte freischalten.