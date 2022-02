Horizon Forbidden West: Die 6 besten Rüstungen im Spiel und wo ihr sie findet – Lösung

Besonders im späteren Verlauf der Handlung von Horizon Forbidden West bekommt es Heldin Aloy mit wirklich mächtigen Gegnern zu tun, die nicht nur einiges an Schaden einstecken können, sondern mindestens genauso gut austeilen. Da hilft nur eine wirklich gute Rüstung, die die Protagonistin auch in brenzligen Situationen zuverlässig schützt.

In diesem Guide zu Guerrilla Games‘ neuem Action-Adventure verraten wir euch, welche Outfits mit dem Seltenheitswert Legendär es gibt, was ihr tun müsst, um sie zu erhalten, und in welchen Situationen euch diese Ausrüstungen am besten von Nutzen sind.

Horizon Forbidden West: Die 6 besten Rüstungen im Spiel und wie ihr sie erhaltet

Jedes Outfit, das ihr in dem Spiel finden oder kaufen könnt, gehört zu einer von sechs Klassen, die jeweils darauf ausgelegt sind, verschiedene Situationen und unterschiedliche Spielstile zu unterstützen. Jede mit ihren ganz eigenen Vor- aber auch Nachteilen. „Horizon Forbidden West“ unterscheidet zwischen:

Kriegerin : Outfits für den Nahkampf. Perfekt dafür geeignet, anderen Menschen die Leviten zu lesen und den Umgang mit dem Speer zu verbessern.

: Outfits für den Nahkampf. Perfekt dafür geeignet, anderen Menschen die Leviten zu lesen und den Umgang mit dem Speer zu verbessern. Jägerin : Kleidungsstücke dieses Typs eignen sich besonders gut für die Jagd und verfügen oft über Skills, welche die Ausdauer und die Konzentration verbessern.

: Kleidungsstücke dieses Typs eignen sich besonders gut für die Jagd und verfügen oft über Skills, welche die Ausdauer und die Konzentration verbessern. Eindringling : Hierzu gehören Outfits, die sich bestens dafür eignen, unbemerkt an Gegnern vorbei zu schleichen und mehr Schaden anzurichten, solange Aloy getarnt ist.

: Hierzu gehören Outfits, die sich bestens dafür eignen, unbemerkt an Gegnern vorbei zu schleichen und mehr Schaden anzurichten, solange Aloy getarnt ist. Überlebende : Wer eine extra Portion Lebenspunkte und Boni bei niedriger Gesundheit braucht, ist mit Ausrüstungen dieser Klasse gut beraten.

: Wer eine extra Portion Lebenspunkte und Boni bei niedriger Gesundheit braucht, ist mit Ausrüstungen dieser Klasse gut beraten. Fallenstellerin : Mehr Fallen, Fallen schneller aufstellen und beim Plündern effizienter sein. Ist dies euer Spielstil, dann solltet ihr Outfits dieser Klasse tragen.

: Mehr Fallen, Fallen schneller aufstellen und beim Plündern effizienter sein. Ist dies euer Spielstil, dann solltet ihr Outfits dieser Klasse tragen. Bestienmeisterin: Wer gerne mit einer eigenen Reitmaschine in die Schlacht zieht, bekommt mit diesen Rüstungen die dazu passenden Boni.

Oseram-Werksmeisterin

Dies ist die perfekte Rüstung für alle, die in Horizon Forbidden West gerne auf Tuchfühlung mit ihren Widersachern gehen. Das legendäre Outfit Oseram-Werksmeisterin gibt es zum Abschluss der Questreihe Kerufs Bauteile KG als Belohnung, wofür ihr die Beuteverträge aller vier Beute-Unternehmer im Verbotenen Westen abgeschlossen haben müsst.

Solltet ihr Probleme dabei haben, die Lager der Oseram-Plünderer Larend, Runda, Handa und Danur zu finden, schaut doch einfach mal in unseren Guide Kerufs Bauteile KG abschließen und die Rüstung Oseram-Werksmeisterin abstauben rein. Hier erklären wir euch ganz genau, was ihr für diese Mission machen müsst.

Horizon Forbidden West: Phantom-Maschinen, so besiegt ihr ganz einfach die gefährlichen Maschinen

Diese mächtige Nahkampfrüstung verstärkt euren Resonator-Stoß mit den Skills Resonator-Aufladung, Resonator-Schaden, Resonator-Stoß und Energetisiert-Dauer. Hinzu kommt Wuchtangriff+2, womit selbst mittelgroße Maschinen nach nur einem Schlag auf dem Boden landen, sowie Mut-Stoß-Meisterin, ein Skill, der eure Ausdauer schneller wieder auflädt.

Wer sich zusätzlich die Mühe macht, das Outfit zu verbessern, erhält die Gewebe-Plätze Nahkampfschaden+2 und Kritischer Schlag+2, die es euch ermöglichen, sogar sehr starke Rebellen mit wenigen Schlägen zu besiegen.

Klasse : Kriegerin

: Kriegerin Fundort: Belohnung für das Abschließen von Kerufs Bauteile KG

Nora-Donnerkriegerin

Der direkte Kontakt mit dem Feind ist euch zu unsicher und ihr erledigt eure Gegner lieber aus sicherer Entfernung? Dann ist das Outfit Nora-Donnerkriegerin genau das richtige für euch. Ihr erhaltet diese Ausrüstung von Dukkah beim Schlund der Arena als Belohnung dafür, dass ihr 54 Arenamedaillen gesammelt und ihm übergeben habt.

Während eurer Expedition durch den Verbotenen Westen werdet ihr früher oder später auch auf die Arenen stoßen, die eine besondere Herausforderung darstellen und von euch abverlangen, dass ihr alles perfekt anwendet, das ihr im Spielverlauf gelernt habt. Doch dafür winken euch auch besondere Items und Ausrüstungsgegenstände als Belohnung.

Horizon Forbidden West: Alle 6 Langhälse, wo ihr sie findet und wie ihr sie überbrückt

Habt ihr alle Herausforderungen gemeistert, erhaltet ihr diese Kleidung, die Aloy die Skills Konzentration +2, Tiefe Konzentration und Konzentration-Regeneration gewähren, wodurch ihr Kämpfe quasi nur noch in Zeitlupe erlebt. Ausdauer-Regeneration lässt euch schneller wieder Waffenfähigkeiten verwenden, was ebenfalls sehr praktisch ist.

Um euch zusätzlich noch etwas taktischen Freiraum zu lassen, verbessert Tarn-Fernkampf euren Schaden, solange Aloy getarnt ist, und Schwere Waffen+ verbessert den Schaden von schweren Waffen, was praktisch ist, wenn ihr große Gegner schnell und simpel mit ihren eigenen Mitteln schlagen wollt.

Klasse : Jägerin

: Jägerin Fundort: Belohnung für das Sammeln von 54 Arenamedaillen in der Arena

Utaru-Wintergewand

Dieses Outfit ist für alle Spieler*innen perfekt, die gerne unentdeckt bleiben und aus dem Hinterhalt enormen Schaden anrichten wollen. Das beste Outfit für Eindringlinge erhaltet ihr für 2.000 Scherben, 1x Bebenzahn-Zirkulator und 1x Spitzen-Schreckflügel-Herz in der Siedlung Dornmarsch von dem ansässigen Näher.

Dank Skills wie Leise Bewegung +2, Leiser Speer und Unauffällig könnt ihr euch an großen Herden vorbeischleichen und unaufmerksame Gegner mit wenig Aufwand aus der Deckung heraus erledigen. Rauchbomben-Kapazität erhöht zudem euren Vorrat an Möglichkeiten, unbemerkt aus jedem Kampf zu verschwinden.

Horizon Forbidden West – Die 15 besten Profi-Tipps für den Kampf: So wird jede Maschine zu Schrott!

Wer getarnt gerne näher an Gegner herantritt, freut sich zudem über die freischaltbaren Skills Stiller Schlag+ und „Stiller Schlag“-Heilung. Verbessert die Ausrüstung und Aloy schaltet zusätzlich die Gewebe-Plätze Tarn-Fernkampf+ und „Stiller Schlag“-Stärkung frei.

Klasse : Eindringlinge

: Eindringlinge Fundort: Kann beim Näher in Dornmarsch erworben werden

Tenakth-Bezwingerin

Wer schon immer Interesse daran hatte, Aloy zu einem unbezwingbaren Tank werden zu lassen, hat dank diesem Outfit endlich die Chance dazu. Genau wie Nora-Donnerkriegerin kann auch Tenakth-Bezwingerin von Dukkah beim Sandschlund für 54 Arenamedaillen eingetauscht werden, dafür erhaltet ihr die ultimative Räuberrüstung.

Wer sich blindlings in den Kampf stürzt muss dank der Fertigkeiten „Niedrige Gesundheit“-Mut, „Niedrige Gesundheit“-Nahkampf und „Niedrige Gesundheit“-Verteidigung nun keinen schnellen Tod mehr fürchten, sondern wird stattdessen nur noch immer stärker und gefährlicher. Dank Ausweicher könnt ihr eure letzten Lebenspunkte souverän schützen.

Horizon Forbidden West: Nie wieder ertrinken, so erhaltet ihr das Atemgerät

Verbessert das Outfit und hinzu kommen die Skills „Niedrige Gesundheit“-Fernkampf und Mut-Stoß-Meisterin. Außerdem könnt ihr die Gewebe-Plätze Zweite Chance (überlebt tödliche Treffer) und Wuchtangriff+ freischalten. Beide Gewebe lassen sich anschließend auch in jede andere x-beliebige Rüstung einbauen.

Klasse : Überlebende

: Überlebende Fundort: Belohnung für das Sammeln von 54 Arenamedaillen in der Arena

Elite-Carja-Pirscherin

Leider erhaltet ihr auch dieses Outfit für Fallensteller*innen nur, wenn ihr in der Arena 53 Arenamedaillen sammelt und diese bei Dukkah beim Schlund gegen eine Rüstung eintauscht. Wer sich für die Elite-Carja-Pirscherin entscheidet, kann dafür fortan ganze Herden mit Fallen ausschalten, ohne auch nur einmal gesehen zu werden.

Dafür sorgen erstklassige Skills wie +2 Fallenlimit, +1 Schnelle Fallenstellerin, +1 Flinke Handwerkerin und +1 Rauchbomben-Kapazität. Mit den freischaltbaren Fertigkeiten Unauffällig und Leise Bewegungen werdet ihr beim nun doch sehr schnellen Legen von Fallen auch nicht mehr entdeckt.

Horizon Forbidden West: Das letzte Ornament – So schließt ihr die Reliktruine Nacht der Lichter ab – Lösung

Verbessert die Rüstung noch weiter und Aloy kann auf die Gewebe +2 Geschickte Plünderin und +2 Robuste Fallenstellerin zugreifen, die ihr fortan in jedes andere Outfit einbauen könnt, sofern der nötige Platz dafür vorhanden ist.

Klasse : Fallenstellerin

: Fallenstellerin Fundort: Belohnung für das Sammeln von 54 Arenamedaillen in der Arena

Tenakth-Taktikerin

Wieso sich dauernd selber die Hände schmutzig machen, wenn ihr einfach eine mächtige Maschine überbrücken und für euch kämpfen lassen könnt? Genau für diese Taktik ist das Outfit Tenakth-Taktikerin da, das ihr für 2.000 Scherben, 1x Donnerkiefer-Zirkulator und 1x Spitzen-Schlängelzahn-Herz bei dem Näher in der Siedlung Dornmarsch kaufen könnt.

Der Preis ist zwar ganz schön happig, dafür werden eure überbrückten Maschinentiere aber auch deutlich stärker und ihr zu einer schrecklich furchteinflößenden berittenen Jägerin, solange ihr diese Kleidung tragt. Dafür sorgen Fertigkeiten wie +2 Dauerhafte Überbrückung, +1 Maschinen-Element und +1 Maschinengesundheit.

Horizon Forbidden West: So findet ihr alle 12 Flugschreiber im Action-RPG – Lösung

Leise Bewegung hilft euch zudem, euch unbemerkt den Maschinen zu nähern und sie für euch kämpfen zu lassen. Schaltet zudem die Skills Berittene Bogenschützin und Berittene Verteidigung frei. Hinzu kommen die beiden Gewebe-Plätze +2 Unauffällig und +2 Maschinenschaden, die die Fähigkeiten dieser Rüstung wunderbar abrunden.

Klasse : Maschinenmeisterin

: Maschinenmeisterin Fundort: Kann beim Näher in Dornmarsch erworben werden